И это в лучшем случае, отметил глава госкорпорации.

Сейчас в России идёт активная сертификация самолётов SJ-100 и МС-21 с двигателями ПД-8 и ПД-14 тягой 8 и 14 тонн соответственно. Данные двигатели хороши для среднемагистральных и региональных лайнеров, но для оснащения дальнемагистральных широкофюзеляжных грузовых или пассажирских самолётов не годятся. Для данных классов самолётов в России потихоньку разрабатывается двигатель ПД-35 тягой 35 тонн, и пока что процесс весьма далёк от завершения.

В частности, по словам руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, на получение сертификата типа на двигатель ПД-35 потребуется ещё 2—3 года, и то, если всё пойдёт строго по плану и без запинок.

Полностью новых широкофюзеляжных самолётов в России сейчас нет, поэтому на первых порах экипировать двигателями ПД-35 планируют лайнеры Ил-96-400М.