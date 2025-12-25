Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» планирует сертифицировать мощный авиадвигатель ПД-35 через 2—3 года
И это в лучшем случае, отметил глава госкорпорации.

Сейчас в России идёт активная сертификация самолётов SJ-100 и МС-21 с двигателями ПД-8 и ПД-14 тягой 8 и 14 тонн соответственно. Данные двигатели хороши для среднемагистральных и региональных лайнеров, но для оснащения дальнемагистральных широкофюзеляжных грузовых или пассажирских самолётов не годятся. Для данных классов самолётов в России потихоньку разрабатывается двигатель ПД-35 тягой 35 тонн, и пока что процесс весьма далёк от завершения.

В частности, по словам руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, на получение сертификата типа на двигатель ПД-35 потребуется ещё 2—3 года, и то, если всё пойдёт строго по плану и без запинок.

Полностью новых широкофюзеляжных самолётов в России сейчас нет, поэтому на первых порах экипировать двигателями ПД-35 планируют лайнеры Ил-96-400М.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #пд-35
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
63
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
14
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
21
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
2
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
7
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
2
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
25
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
4
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
22:55
Это точно Китай захватил этот запад ))) не зря они в ВТО были раньше нас и прочее гавно ...
CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
Vodoley-Barmaley
22:52
Ну нет же, я даже самую дешёвую сборку не могу собрать на амд для знакомых. Ибо будешь туда лазить постоянно, особенно в игровую. Скупой платит дважда. Интел это вам не Амд.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
zik3ak
22:42
Эт не сервак, а рабочая станция, куда можно вкорячить 4+ видика.
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
zik3ak
22:40
Слишком узкий анус для разъема)
Ким Чен Ын посетил строительство первой в КНДР атомной подводной лодки
ark-bak
22:38
Похоже автомобиль в принципе опасен для человека, если следовать логике законопроектов. Утильсбор, экосбор,...
Экосбор в России на опасные автомобильные шины вырастет в два раза с 2026 года
Юрий Богданов
22:19
Сравни свой ноут с простейшим смартфоном sаmsung A07 за 10к, и отправь данный ноут в утиль.
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
IRanPast
22:15
1300$ !? У менеджеров интела крыша сьехала окончательно! 18 ядер в 2026 - это очень мало для сервак, самый самый начальный уровень.
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
Алексей Холодов
21:52
Единственный показатель, на который стоит обратить внимание - это то что минимальная скорость при случайной записи 44мб/с и она бывает часто.
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Chaтo-OverBoт
21:50
Спасибо за наводку, Данте. Полез корсарить на торрент-трекер.
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
Workshop
21:44
И перейти на 2-х дневную рабочую неделю... 5/2 только наоборот ))
Власти Италии начали расследование против Meta* за блокировку конкурентных ИИ-ботов в WhatsApp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter