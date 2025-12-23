Ремонт автомобилей это нововведение явно усложнит.

Немецкая автомобильная промышленность на протяжении десятилетий была синонимом качества и клиентоориентированности. Изменение восприятия главной продукции немецкого машиностроения не в лучшую для него сторону идёт в обществе стабильно вот уже примерно 10—15 лет, и на днях BMW в очередной раз подтвердила, что данная тенденция обоснована.

Как сообщило издание Carscoops, баварский концерн запатентовал винты, чьи головки выполнены не со стандартными шлицами, отвёртки под которые можно найти в любом наборе инструментов, а со специальными выполненными в форме эмблемы BMW. Патент был опубликован на портале Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO) 11 декабря, однако средства массовой информации обратили на него внимание только сейчас.

И хотя дизайнеры BMW, вероятно, руководствовались категориями того, насколько симпатично и дорого фирменные винты будут смотреться в автомобиле, на практике это решение приведёт к тому, что ремонт машин будет усложнён, а производить его можно будет только в официальных автосервисах.

Безусловно, ушлые сторонние производители инструментов решат проблему даже быстрее, чем она пойдёт «в народ», начав выпускать инструменты для ремонта автомобилей BMW новых поколений. А вот по какой причине баварский автогигант решил добавить трудностей ремонтникам, причём в таких мелких деталях, которые всё равно скрыты от взора — тема для дискуссии.