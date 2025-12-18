Дополнительно отмечено, что заполняемость индустриальных парков в регионе превысила 90%.

Конец года традиционно является периодом, когда компании, а также государственные органы и ведомства подводят итоги и, при необходимости, делятся ими с широкой общественностью. Так, глава Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила о том, что в подмосковные индустриальные парки в этом году удалось привлечь более 90 новых компаний.

По словам главы ведомства, новые предприятия в индустриальных парках организовали порядка четырёх тысяч рабочих мест, а суммарно во всех индустриальных парках региона резидентами являются уже более 1 700 компаний.

Компании-резиденты индустриальных парков относятся к разным отраслям промышленности, но в преддверии нового года Зиновьева отметила несколько организаций, ставших резидентами в этом году. Все они занимаются производством кондитерских и шоколадных изделий, так что формально статус индустриального парка вовсе не означает, что на его территории развёрнуто тяжёлое машиностроение.

Также Зиновьева добавила, что заполняемость подмосковных индустриальных парков находится на очень высоком уровне: свыше 90%.