В воду машина всё-таки угодила, но, к счастью, лишь передней частью. Вытаскивать «купальщика» из водоёма пришлось с помощью эвакуатора.

Современные автомобили битком набиты различными датчиками, ассистентами и системами защиты. Здесь и датчики слепых зон, и системы удержания в полосе, и адаптивный круиз-контроль. Даже автоматическая парковка — и то есть. Большинство этих систем, безусловно, упрощают процесс управления автомобилем, делая его более комфортным и менее нервным, однако не всегда автоматические системы отрабатывают идеально, и не стоит на них всецело полагаться.

Так, забавная для окружающих, но грустная для владельца история приключилась в Китае с электромобилем Xiaomi SU7. Автолюбитель подъехал к месту назначения и по привычке включил функцию автоматической парковки, но не придал значения тому факту, что выбранное им парковочное место располагается вблизи от рыболовного пруда. Машина тоже не определила резкую пропажу дорожного полотна, и, разворачиваясь для выполнения парковки, угодила «носом» в пруд и «повисла» на его берегу.

К счастью, дальше машина двигаться перестала, поэтому сам электрокар отделался лёгким подтоплением, а водитель — небольшим испугом. Своим ходом выбраться из водяной ловушки Xiaomi SU7 не смогла, поэтому вытаскивать из незапланированного купания её пришлось с помощью эвакуатора.

Хотя формально производитель, как сообщается, в руководстве по эксплуатации предупреждает водителей о необходимости избегания мест с перепадом высот при активации автоматической парковки, но по факту Xiaomi следовало поставить в эту машину отнюдь не бюджетного класса датчик высоты, который сразу бы пресёк дальнейшее движение электромобиля, как это, например, реализовано на роботах-пылесосах.