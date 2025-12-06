Это совсем немного, если вспомнить масштаб рынка.

С 2022 года в России все, кому хочется приобрести автомобиль привычного проверенного бренда, а не бесконечного количества представителей китайского автопрома, вынуждены прибегать к так называемому параллельному («серому», альтернативному) импорту. В текущем году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с фактически запретительно дорогим кредитованием, продажи ввезённых по параллельному импорту автомобилей в стране хоть и сократились, но обвалом это назвать ни в коем случае нельзя.

Так, по статистике агентства «Автостат», с января по ноябрь включительно в Россию по «серому» импорту ввезли 143,8 тысяч легковых автомобилей. В лидерах, что достаточно странно, Toyota, на долю которой пришлось 25,6 тысяч ввезённых машин. На втором месте Geely с 15,5 тысяч, а на третьем — обожаемая в России и в целом в СНГ BMW с 15,2 тысячи машин.

Относительно показателей прошлого года снижение составило 14%: в 2024 году в Россию по «параллельке» ввезли 181 тысячу автомобилей. Пиковое значение было достигнуто в 2023 году — без малого 225,5 тысяч автомобилей.

Отметим, что с 1 декабря в России изменён механизм расчёта утилизационного сбора: теперь льготная ставка будет действовать только на автомобили с двигателями мощностью менее 160 л. с. А это, как вы понимаете, сразу отсекает львиную долю всех ввозимых из-за рубежа автомобилей. Так что будет очень любопытно взглянуть на подлинно обвальную статистику ввоза авто уже в следующем году.