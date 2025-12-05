В центре отечественной электроники — в Зеленограде.

На базе Московского центра фотоники запущено тестовое производство фотонных интегральных схем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минпромторга России по итогам визита главы ведомства Антона Алиханова и мэра Москвы Сергея Собянина на новое предприятие в центре отечественной электроники — городе Зеленограде.

Как сообщили в Минпромторге, годовая производственная мощность нового производственного комплекса составляет до 2 тысяч производственных пластин и до 500 тысяч фотонных чипов в зависимости от их типа и назначения. На предприятии будут выпускаться как опытно-промышленные фотонные интегральные схемы, так и вполне серийные, способные обеспечить запросы российской промышленности.

Подразумевается, что выпускаемая предприятием продукция ляжет в основу будущего развития беспилотного транспорта, строительства сетей сотовой связи пятого поколения (5G) и роста скорости передачи данных, замещая тем самым ранее использовавшиеся импортные решения.

Когда производство из тестового перерастёт в серийное и массовое, пока не уточняется.