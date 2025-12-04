Такое топливо на 90% состоит из бензина АИ-92 и на 10% — из этанола.

В этом году в России обнулили акциз на денатурированный этиловый спирт, используемый при производстве топлива. После этого представители отрасли стали отмечать перспективы данного решения — в частности, в деле производства широко распространённого за рубежом топлива марки E10, содержащего 10% этанола и 90% бензина АИ-92, что теоретически позволит резко нарастить объёмы производства топлива и сдержать на него рост цен.

На днях Ульяновский автомобильный завод начал испытания двигателей на топливе E10, ну а теперь комментарий на эту тему дала пресс-служба «АвтоВАЗа». Как отметили в тольяттинском автогиганте, предприятие имеет опыт использования бензина с 10-процентным содержанием спирта, поскольку такое топливо используется при сертификации двигателей внутреннего сгорания.

Значительного негативного влияния на мощность и надёжность агрегатов в процессе испытаний их работы на топливе E10, заявили в «АвтоВАЗе», обнаружено не было, но при этом пресс-служба предприятия добавила, что для оценки воздействия топлива с более высоким содержанием спирта на компоненты двигателей необходимы дополнительные испытания и исследования.

Несмотря на то, что топливо E10 в России пока не продаётся, «АвтоВАЗ» испытывает свои двигатели на нём по причине того, что автомобили его производства экспортируются в государства, в которых спиртовой бензин широко распространён.