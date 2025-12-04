Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
Создатели данного станка берут выше и считают, что он может произвести революцию в производстве.

Производство средств производства, в число которых входит станкостроение, является основой основ любого машиностроения. Долгое время в России на это предпочитали закрывать глаза, пользуясь более примитивным на тот период решением в виде покупки промышленного оборудования за рубежом, но геополитика стала развиваться таким образом, что необходимость производства собственных средств производства стала слишком острой и очевидной, чтобы продолжать её игнорировать.

Сейчас российское станкостроение пусть и на лёгком, но всё же подъёме, и время от времени от работающих в этой сфере компаний поступают хорошие новости. Например, компания Sky Tech, являющаяся резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск», сообщила о разработке «инновационного» станка, предназначенного для лазерной обработки стекла.

Согласно заявлению производителя, данный станок может с высокой точностью и скоростью формировать в стекле отверстия для креплений, снимать амальгаму и осуществлять пескоструйную обработку.

В подробности технических характеристик данного станка производитель в соответствующей новости не вдаётся, поэтому мы пока не знаем, насколько данный станок, собственно, российский, какова его производительность и со стёклами какой максимальной площади он может работать.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
22
3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
6
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
10 интересных настольных игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
18:44
Трансформеры летят. Промазали немного. На второй заход пойдут.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
DeLaKoren
18:37
Во как!
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
lion77815
18:33
брехня всё что на ддр5 - давай, дозвидание
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Никита Абсалямов
18:11
У вас в заголовке опечатка... не с душой, а с душком...
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
Александр Еремеев
17:57
Бесполезно отрицать очевидное. Сколько не повторяй манеру "это комета" - инопланетный корабль от эффекта сжавшегося сфинктра в комету не превратится.
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Ключи к очку Бернигана
17:48
Вы скажите где такой план ростите Я б зарил,курнул и проникся
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
lion77815
17:46
просто забыли память дорогая ...
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
swr5
16:43
Спросите папу и маму зачем они вас родили? Чтобы издеваться над вами?
Ключевые эволюционные шаги произошли в бескислородных океанах 2,9 миллиарда лет назад
K0nst4nt1n
16:41
Самое время вспомнить что есть же ещё и DDR3 и относительно быстрые процы не совсем свежих поколений под неё (фуфыкс тот же). И кстати в том же ситилинке на прошлой неделе неожиданно увидел в наличии ...
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
Кот Шрёдингера
16:30
Она и есть надувная, шведы в очередной раз недалёких литовцев надули.
Литва заказывает третью батарею системы ПВО MSHORAD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter