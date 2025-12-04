Создатели данного станка берут выше и считают, что он может произвести революцию в производстве.

Производство средств производства, в число которых входит станкостроение, является основой основ любого машиностроения. Долгое время в России на это предпочитали закрывать глаза, пользуясь более примитивным на тот период решением в виде покупки промышленного оборудования за рубежом, но геополитика стала развиваться таким образом, что необходимость производства собственных средств производства стала слишком острой и очевидной, чтобы продолжать её игнорировать.

Сейчас российское станкостроение пусть и на лёгком, но всё же подъёме, и время от времени от работающих в этой сфере компаний поступают хорошие новости. Например, компания Sky Tech, являющаяся резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск», сообщила о разработке «инновационного» станка, предназначенного для лазерной обработки стекла.

Согласно заявлению производителя, данный станок может с высокой точностью и скоростью формировать в стекле отверстия для креплений, снимать амальгаму и осуществлять пескоструйную обработку.

В подробности технических характеристик данного станка производитель в соответствующей новости не вдаётся, поэтому мы пока не знаем, насколько данный станок, собственно, российский, какова его производительность и со стёклами какой максимальной площади он может работать.