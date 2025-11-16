Имеется в виду, построенный с нуля, а не перестроенный ранее существовавший.

Сочи был и остаётся одним из главных курортных и санаторных городов России. Более того, с 2014 года престиж Сочи постоянно рос, пока в конечном счёте данное направление не стало одним из самых дорогих в плане отдыха. А раз что-то дорого, значит, оно пользуется спросом, и его, пока есть такая возможность, необходимо удовлетворять. Так, на выходных в местных СМИ промелькнула новость о том, что в городе открылся первый за последние 25 лет построенный полностью с нуля санаторий под названием «Кристалл».

Санаторий разместился в Хостинском районе города и предлагает полный спектр лечебно-оздоровительных программ. Всего новый санаторий состоит из 354 номеров разной площади и способен максимально принять до 900 гостей, причём, что немаловажно, в любое время года.

Как отметили застройщики, санаторий выполнен в футуристическом стиле и по внешнему виду напоминает два соединённых круизных лайнера.

Следует отметить, что в результате геополитических изменений последних четырёх лет в России стремительно растёт внутренний туризм. С точки зрения государства это крайне позитивное явление, ведь деньги не выводятся туристами за рубеж (по крайней мере, в прежних объёмах), а остаются в экономике, способствуя тем самым её развитию.