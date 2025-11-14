В регионе нет нехватки электроэнергии.

Несмотря на своё название, госкорпорация «Росатом» занимается не только атомной энергетикой, но и активно способствует развитию энергетики возобновляемой. В частности, под эгидой «Росатома» в южных регионах России было построено несколько ветряных электростанций. Предполагалось, что «ветропарк» появится и в Воронежской области, но в конечном счёте данный проект был закрыт, о чём сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на правительство региона и пресс-службу АО «Росатом возобновляемая энергия».

Как отметил глава Бобровского района Воронежской области Анатолий Балбеков, «Росатом» сначала провёл изыскательные работы и даже подобрал несколько участков под будущую ветроэлектростанцию, но пришёл к выводу, что регион не является дефицитным с точки зрения электроэнергии, и проект решили свернуть.

Информация о том, что в Воронежской области возникнет ветроэлектростанция на 88 «ветряков» общей мощностью 220 МВт, появилась в октябре 2020 года. Необходимо понимать, что установка ветроэлектростанций в регионах с высокой плотностью застройки — это расточительно и не вполне целесообразно с экономической точки зрения, поэтому сворачивание данного проекта можно назвать позитивным явлением.