Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОАК передала в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
По всей видимости, это последняя партия данных самолётов в этом году.

Госкорпорация «Ростех» со ссылкой на пресс-службу входящей в её состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отрапортовала о передаче в войска очередной и, по всей видимости, последней в этом году партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Судя по опубликованным корпорацией кадрам, речь снова идёт о партии из двух самолётов, хотя конкретное количество в пресс-релизе не упоминается.

Напомним, что Су-34, как следует из его «классовой» принадлежности, может выполнять широкий спектр боевых задач и осуществлять поражение как воздушных, так и надводных и наземных целей, включая различные объекты инфраструктуры, в том числе в условиях противодействия систем противовоздушной обороны.

Первое боевое крещение Су-34 получили в рамках российской операции в Сирии. По-настоящему же активное применение этих самолётов связано с боевыми действиями в рамках специальной военной операции. В обоих случаях «утята», как их ласково называют лётчики за характерную форму кабины, получили и продолжают получать отзывы, по итогам которых в самолёты вносятся необходимые технические изменения.

#россия #экономика #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #авиастроение #су-34 #бомбардировщики #«ростех» #истребители-бомбардировщики
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
203
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
4
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
5
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
10
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
+
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
5
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
1

Сейчас обсуждают

Nacvark
22:59
ну цепочка поставок европейская, где-то да оснастят. может в будущем заводы будут в стране, может в соседние страны отправят. в любом случае, значит в текущих условиях даже корпусов свободных не было ...
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
Garthar
22:53
Да все там нормально. ОТ британии разведка и немного оружия, от "партнера" мясо готовое умирать за британские интересы. Когда это было по другому то?
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
Garthar
22:51
Ну так а чего говорить о владельцах погрызенных яблок то? Нет банковских приложений - нет проблемы
В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
Яков Рудев
22:38
Да карта слабая
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
genji
22:28
Не был мотор для зубил усовершенствованным вариантом от классики. Два абсолютно разных мотора. У одного ГРМ с цепью, у второго с ремнем. Бошки совершенно разной конструкции.
Около 40% россиян одобряет идею возрождения советских автомобильных марок
dimkahon
22:25
Писец. Для 1440р видеокарта, которая в фхд еле тащит, зато 7800X3D, который там нахрен не нужен...
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Водитель автобуса Мадуро
22:23
Для 4К разрешения процессор можно брать средний, а вот видяха должна быть RTX 5090 ибо другие просто не вывезут даже с включенным DLSS 4/
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Водитель автобуса Мадуро
22:21
Гайс, собираю себе новый пк. RTX 3050 наконец выкину на помойку или подарю шешенбеку тант оглы (заслужил). Хочу взять Intel 14400F, RTX 5060 Ti 16 gb, DDR5 - 6000 Mhz 2 планки по 16 гб общим объемом ...
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Remarc
21:41
серия закончилась на хищник 1-2 и книжке,которая могла стать 3 частью
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чумбу
21:38
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter