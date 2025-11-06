По всей видимости, это последняя партия данных самолётов в этом году.

Госкорпорация «Ростех» со ссылкой на пресс-службу входящей в её состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отрапортовала о передаче в войска очередной и, по всей видимости, последней в этом году партии истребителей-бомбардировщиков Су-34. Судя по опубликованным корпорацией кадрам, речь снова идёт о партии из двух самолётов, хотя конкретное количество в пресс-релизе не упоминается.

Напомним, что Су-34, как следует из его «классовой» принадлежности, может выполнять широкий спектр боевых задач и осуществлять поражение как воздушных, так и надводных и наземных целей, включая различные объекты инфраструктуры, в том числе в условиях противодействия систем противовоздушной обороны.

Первое боевое крещение Су-34 получили в рамках российской операции в Сирии. По-настоящему же активное применение этих самолётов связано с боевыми действиями в рамках специальной военной операции. В обоих случаях «утята», как их ласково называют лётчики за характерную форму кабины, получили и продолжают получать отзывы, по итогам которых в самолёты вносятся необходимые технические изменения.