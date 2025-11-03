Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Новый судостроительный завод может появиться в Архангельской области до 2033 года
Бюджетные вложения в проект составят 2,5 млрд рублей.

Развитие российского военного и гражданского судостроения требует наращивания соответствующих производственных мощностей. Предположительно, одно из новых судостроительных предприятий появится в Архангельской области: по крайней мере, такой проект включён в план социально-экономического развития региона.

Как следует из плана, в регионе до 2033 года будет построен новый завод, который будет состоять из сборочного, покрасочного, стапельного и токарного цехов, а также включать в себя склад и причальную линию. Общая стоимость проекта пока не уточняется, но конкретно бюджетные вложения составят 2,5 миллиарда рублей.

Данный план соответствует призыву губернатора Архангельской области Александра Цыбульского к двукратному увеличению объёмов гражданского судостроения в регионе до 2035 года. Безусловно, речь идёт о весьма отдалённой перспективе на фоне текущей турбулентной геополитической обстановки, но, к сожалению, из воздуха ничего само собой не материализуется: строительство завода с последующим его выходом на полную производственную мощность требует времени.

Отметим, что после событий зимы 2022 года России фактически закрыт доступ к проверенным зарубежным судоверфям, обеспечивавшим львиную долю потребностей страны в гражданском судостроении. Так что иного выхода, кроме как наращивать собственные производственные возможности, государству не оставлено.

#россия #экономика #промышленность #судостроение
