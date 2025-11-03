Без самосвалов дорожное строительство немыслимо.

Хоть в Беларуси есть МАЗ, а в России — КАМАЗ, оба члена Союзного государства при необходимости содействуют друг другу и поставляют свою технику на рынок соседа. В частности, пресс-служба автозавода из Набережных Челнов сообщила о том, что одно из крупных белорусских автодорожных предприятий получило большую партию обновлённых четырёхосных самосвалов КАМАЗ-65201-7080-49.

Как отмечает производитель, данные самосвалы относятся к поколению К3+, а их поставки заказчикам начались в 2023 году. Благодаря своим техническим характеристикам самосвалы КАМАЗ-65201 могут перевозить до 32,5 тонн сыпучих грузов, что значительно превышает грузоподъёмность его ближайших конкурентов.

Как вы понимаете, никакое современное дорожное строительство без самосвалов, выгружающих асфальтобетонную смесь в приёмник асфальтоукладчика, невозможно. Сколько конкретно самосвалов КАМАЗ передал белорусскому предприятию, в публикации пресс-службы завода не уточняется, но на сопутствующей ей фотографии можно заметить девять единиц данной техники.