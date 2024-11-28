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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин допустил создание в России беспилотных войск как вида вооружённых сил
Решение странное, но когда-то и военно-воздушные силы как отдельный вид ВС считались немыслимыми.

На протяжении веков двумя основными видами вооружённых сил в государствах были армия (сухопутные силы) и флот. Ближе к середине XX века к ним присоединилась авиация (военно-воздушные силы), ну а в веке XXI, похоже, в новый вид вооружённых сил будут потихоньку выделять беспилотные войска. По крайней мере, о том, что сейчас в российском военном командовании размышляют именно над данным вопросом, заявил президент России Владимир Путин.

Следует помнить, что революция в беспилотниках произошла именно в рамках специальной военной операции на Украине: этот конфликт стал первым в мире, в котором беспилотники применяются каждый день, в огромных количествах, в совершенно разном исполнении и выполняя при этом самые разные боевые задачи. Проще говоря, теперь без БПЛА и ни туда, и ни сюда.

Собственно, с этим и связано желание как-то стандартизировать применение беспилотников в российской армии, которая на сегодняшний день является самой боеготовой, опытной и оснащённой в мире. В плане мощности надводного флота США пока опережают Россию, но реальность такова, что надводный флот при современных средствах поражения в два счёта становится подводным. Что мы, собственно, прекрасно видели за время специальной военной операции.

Вопрос вызывает разве что позиционирование условных беспилотных войск. Если с армией, флотом и авиацией разделение понятно и логично — они действуют в своих конкретных стихиях — то вот беспилотники могут быть как наземными, так и воздушными и морскими. Вероятно, речь шла о формировании беспилотных войск как отдельных родов сил уже непосредственно внутри видов вооружённых сил. Условно говоря, по аналогии с морской авиацией внутри Военно-морского флота.

#россия #политика #боевые действия #беспилотники #бпла
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