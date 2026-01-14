При этом ежедневно им пользуются 55 миллионов человек.

Российский мессенджер Max продолжает увеличивать свою аудиторию. Согласно комментарию пресс-службы мессенджера, на который ссылается агентство ТАСС, на сегодняшний день число зарегистрированных пользователей в Max достигло 85 миллионов. При этом ежедневный охват национального мессенджера превышает 55 миллионов пользователей.

В пресс-службе Max отметили, что с момента запуска сервиса с его помощью уже было отправлено свыше 18 миллиардов текстовых сообщений и более 2,5 миллиардов аудио/видеозвонков. Кроме того, в мессенджере создано уже более 140 тысяч общедоступных каналов с суммарной аудиторией, превышающей 54 миллиона человек.

Напомним, что мессенджер Max стал доступен в марте прошлого года. Иными словами, за девять месяцев его аудитория составила львиную долю от общего числа активных пользователей интернета в России.