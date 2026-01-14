Сайт Конференция
Новости Software Михаил Андреев
Мессенджер Max насчитывает уже 85 миллионов зарегистрированных пользователей
При этом ежедневно им пользуются 55 миллионов человек.

Российский мессенджер Max продолжает увеличивать свою аудиторию. Согласно комментарию пресс-службы мессенджера, на который ссылается агентство ТАСС, на сегодняшний день число зарегистрированных пользователей в Max достигло 85 миллионов. При этом ежедневный охват национального мессенджера превышает 55 миллионов пользователей.

В пресс-службе Max отметили, что с момента запуска сервиса с его помощью уже было отправлено свыше 18 миллиардов текстовых сообщений и более 2,5 миллиардов аудио/видеозвонков. Кроме того, в мессенджере создано уже более 140 тысяч общедоступных каналов с суммарной аудиторией, превышающей 54 миллиона человек.

Напомним, что мессенджер Max стал доступен в марте прошлого года. Иными словами, за девять месяцев его аудитория составила львиную долю от общего числа активных пользователей интернета в России.

#россия #связь #мессенджеры #max
Сейчас обсуждают

3I/ATLAS
15:29
Тебе так пофигу, что ты строчишь одно за другим сообщение, отвлекаясь только на выставление минусов.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
15:29
А что мне говорить.Вас минусят без меня.Кто я ,кто не я.О чем ты несешь вообще.Вот ты Машка-полотер -тут все в курсе
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
3I/ATLAS
15:28
Ты уже в своём вранье запутался. Скажи ещё что ты - это не ты. Давай...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
15:28
А всем пофигу на вас.вы два зашкварника,которые всем тут надоели.ну и берниганчик еще временами
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
15:27
Были бы мои боты было б мне не смешно так.но нет....не боты и не мои
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
15:27
Ан нет.ты тут уже за три дня минимум третий раз что я видел блочен был.Все время полтерил скуфца непрана ты.ну народ и без меня видет
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
3I/ATLAS
15:26
Дети в детском саду врут правдоподобней.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Evgeniy
15:26
Смешно.ну продолжайте верить ,что вы не просто всем сайтом опущены,а это боты с вашей палаты которые,вам ставят .пхахахахаа
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
3I/ATLAS
15:25
Ну вот, пациент опять врёт.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
15:25
так это твой боты.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
