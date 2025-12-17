Об этом сообщила пресс-служба VK.

Мессенджер MAX продолжает развиваться и регулярно хвастать очередными достижениями в вопросе привлечения аудитории. Так, сегодня количество зарегистрированных в MAX пользователей достигло 75 миллионов, о чём сообщила пресс-служба VK.

Вместе с тем разработчики мессенджера уточнили, что с момента его запуска пользователи совершили свыше 2 миллиардов звонков и отправили друг другу свыше 6,5 миллиардов текстовых сообщений. При этом среднесуточная аудитория в текущем месяце достигла 45 миллионов пользователей.

Напомним, что MAX стал доступен в конце марта этого года, так что охват за восемь с половиной месяцев аудитории, равной более чем половине всего населения России, можно без преувеличения назвать отличным результатом.

Безусловно, он был достигнут в значительной степени за счёт использования административного ресурса со стороны государства, когда в колёса более привычных для россиян мессенджеров Telegram и WhatsApp начали вставляться палки, но факт остаётся фактом — результат есть, и он внушительный.