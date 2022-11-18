Выглядит перспективно.

Разработчики из DogHowl Games совместно с издательством tinyBuild представили геймплейный трейлер Level Zero — ассиметричного PvP-хоррора, в котором команда учёных должна восстановить электропитание для своего спасения. Свежий видеоматериал был обнародован в рамках трансляции PC Gaming Show: 2023 Preview.

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Ролик даёт понять, как будет выглядеть сам геймплей в Level Zero: быстрые перебежки по тёмным коридорам в защитных скафандрах, борьба не только с монстрами и временем, а также обязательная разведка.

Сюжет у Level Zero следующий. Идёт 2058 год, группа учёных из корпорации New Horizons отправилась в долгожданную космическую экспедицию где-то на краю Вселенной. После длительного полёта корабль прибыл на планету Турион, но экипаж там настигла беда.

Для успешного выживания в мире Level Zero нужно умел пользоваться светом, он тут помогает защититься от враждебных существ. Игрок должен кидать яркие файеры, использовать переносных прожекторы и другие полезные гаджеты, чтобы отогнать тварей и выиграть время для выполнения поставленных целей.

Ещё одна важная условность Level Zero — постоянная нехватка ресурсов. Игрокам придётся выбирать — осветить себе путь во тьме или приберечь файер как средство защиты. За каждый сетевой забег полагаются опыт и деньги. И то, и другое нужно тратить для открытия способностей и персонализации персонажа. Авторы советуют геймерам быть готовым к тому, что в случае поражения члены команды потеряют всё нажитое.

Основные геймплейные возможности для выживших в Level Zero:

мощный прожектор с детектором движения, способный буквально испепелить приближающегося монстра;

дрон для сопровождения членов команды по тёмным коридорам, возможность поиска следов монстров с помощью ультрафиолета.

Для монстров действует свой, скажем так, регламент действий:

перемещение по вентиляционным шахтам, сканирование локаций и управление источниками света электромагнитным импульсом. В последнем случае это помогает выслеживать выживших и нападать на них, когда отключается свет;

использование пассивные способности. Монстр может почувствовать сердцебиение человека сквозь стены, если он бежит;

координация с целью запутать и уничтожить команду выживших. Нужно выбрать удобный момент для засады и атаки ученых с помощью жуткого крика, от которого выжившие впадают в ступор и роняют предметы из рук.

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Точной даты релиза у шутера Level Zero пока нет, в Steam для игры заявлена поддержка русского языка (субтитры).