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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Sims 4 перевели на условно-бесплатную модель
Ну, не всю, а только её базовую часть. И это мало что меняет.
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Вчера вечером Electronic Arts и Maxis объявили о работе над следующей частью серии «симуляторов жизни» The Sims. Внятных подробностей проекта пока нет, поскольку он находится на очень ранних стадиях разработки, и его релиз — это вопрос не ближайших лет, но, тем не менее, анонс состоялся. Параллельно с объявлением о работе над новой частью серии представители EA и Maxis сообщили, что The Sims 4 перешла на условно-бесплатную модель распространения.

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Это означает, что отныне в базовую версию The Sims 4 можно будет играть бесплатно, однако весь дополнительный контент, выпущенный для проекта за последние восемь лет, придётся докупать отдельно. Учитывая, насколько важны для The Sims 4 контентные дополнения, в целом данное решение EA и Maxis иначе как странным назвать нельзя: базовая версия The Sims 4 откровенно бедна на контент.

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Но в любом случае, для игры это позитивное явление, поскольку следующая часть серии выйдет ещё только через несколько лет, и привлечь дополнительную аудиторию к четвёртой номерной части — всегда правильный подход.

#electronic arts #maxis #the sims 4
2
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Пожалуйста не спешите обвинять людей. Если он 2й или 3й хозяин - может и не знать, что с картой раньше было. Или он сам - играл, а в его отсутствие дети за родительский счёт тайком сжигали электричест...
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The Sims 4 перевели на условно-бесплатную модель
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