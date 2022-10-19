Вчера вечером Electronic Arts и Maxis объявили о работе над следующей частью серии «симуляторов жизни» The Sims. Внятных подробностей проекта пока нет, поскольку он находится на очень ранних стадиях разработки, и его релиз — это вопрос не ближайших лет, но, тем не менее, анонс состоялся. Параллельно с объявлением о работе над новой частью серии представители EA и Maxis сообщили, что The Sims 4 перешла на условно-бесплатную модель распространения.
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Это означает, что отныне в базовую версию The Sims 4 можно будет играть бесплатно, однако весь дополнительный контент, выпущенный для проекта за последние восемь лет, придётся докупать отдельно. Учитывая, насколько важны для The Sims 4 контентные дополнения, в целом данное решение EA и Maxis иначе как странным назвать нельзя: базовая версия The Sims 4 откровенно бедна на контент.
Но в любом случае, для игры это позитивное явление, поскольку следующая часть серии выйдет ещё только через несколько лет, и привлечь дополнительную аудиторию к четвёртой номерной части — всегда правильный подход.