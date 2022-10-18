О том, что 18 октября Electronic Arts совместно со студией Maxis 18 октября продемонстрируют миру что-то новое в серии The Sims, издательство практически прямым текстом намекало ещё с начала осени. И вот, сегодня, в строго обозначенное время компании собрались с силами и вышли на связь. Строго говоря, показать компаниям сегодня было особо нечего, поскольку проект находится на очень ранних стадиях производства, но некоторые кадры будущего проекта в нижеуказанном видео всё-таки проскочили.
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По замыслу разработчиков, новая The Sims, которая сейчас существует с кодовым подзаголовком Project Rene, станет не только симулятором жизни, но и своеобразным хабом, в котором игроки смогут делиться друг с другом своим контентом, тем самым возводя жанр в новую качественную степень в плане реалистичности.
Как заверяют девелоперы, Project Rene порадует обширными возможностями кастомизации и строительства, а сам проект изначально создаётся с расчётом на кроссплатформенный геймплей.
О сроках сдачи новинки в релиз говорить пока не имеет смысла: как уточняют в Maxis, проект находится, в лучшем случае, в нескольких годах от завершения. Зачем тогда нужен был этот анонс — вопрос хороший, и адресовать его нужно исключительно в PR-отдел издательства.