Выглядит поинтереснее новой Need for Speed Unbound. Что само по себе достаточно печально.

Electronic Arts принадлежит к тому классу игровых издателей, которые будут в хвост и в гриву эксплуатировать успешные франшизы до тех пор, пока они таковыми быть не перестанут. Гоночно-аркадная серия Need for Speed, безусловно, является одной из самых ходовых в арсенале EA, поэтому компания активно готовит не только грядущую «большую» Need for Speed Unbound, но и мобильную версию проекта. Запись геймплея бета-версии соответствующего проекта на выходных утекла в Сеть, позволив нам примерно представить себе, как будет выглядеть будущая мобильная игра серии.

реклама

К сожалению, видео в весьма плохом качестве, имеет «водяные знаки», да и в целом в любой момент может быть удалено с видеохостингов по требованию издателя, так что смотрите, пока есть такая возможность. Мы, в свою очередь, постараемся оперативно находить альтернативные источники данной видеозаписи.

В любом случае, основное внимание на ближайшие недели будет приковано к Need for Speed Unbound, релиз которой запланирован на 2 октября на PC и консолях текущего поколения.