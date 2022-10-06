Было, очевидно, за что.

Последние несколько дней Overwatch 2 попадает в новостные ленты благодаря своим успехам. Игроки хвалят устойчивую серверную инфраструктуру, идеально справившуюся с наплывом желающих «пощупать» обновлённый игровой процесс, демократичную систему монетизации, а также массу нововведений непосредственно в геймплее.

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Проснулись? Что ж, на самом деле всё, естественно, с точностью до наоборот: серверы Overwatch 2 до сих пор «лихорадит», изменений в игровом процессе слишком мало, чтобы выдавать данный проект за полноценное продолжение, монетизация здесь хоть и необязательна, но агрессивна, да и в целом мы имеем дело с проектом, формально находящимся в раннем доступе. Вся данная история не могла не отразиться на восприятии новинки в геймерском сообществе, и его активные представители ринулись на агрегатор Metacritic, дабы поделиться своими впечатлениями, пока они ещё свежи в памяти.

На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Overwatch 2 на Metacritic составлял 1,3 балла из 10 возможных.

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Напомним, что в Overwatch 2 были изменены правила ведения боёв. Сражения теперь проходят в режиме «5 на 5», добавились три новых героя — по одному на каждый класс, а также несколько новых карт. К сожалению, распиаренного в своё время PvE-контента придётся подождать до следующего года, но учитывая тот факт, что Overwatch — это в первую очередь сетевой геройский шутер, вряд ли данное обстоятельство имеет смысл записывать как большой недостаток.