Это уже одиннадцатое дополнение. Похвально.

Компания Ubisoft объявила о выпуске одиннадцатого дополнения для своей градостроительной стратегии Anno 1800, посвящённого эпохе индустриализации. Сам DLC получил название Empire of the Skies, это второе обновление четвёртого сезона Anno 1800, а до конца года должно ещё выйти расширение New World Rising.

В дополнении Empire of the Skies, которое стало доступным владельцам сезонного пропуска автоматически, игроки смогут заняться изучением неба в своих поселениях с помощью дирижаблей и самолётов. Для строительства летающих машин придётся освоить производство алюминия и гелия. В описании к апдейту указывается, что воздухоплавательные конструкции помогут не только при мирном строительстве, но также для быстрой перегруппировки войск.

В расширении Empire of the Skies также будет доступен сюжетный сценарий Clash of Couriers, в котором обычные корабли пропадут. Но зато у службы доставки появится возможность воспользоваться дирижаблями.

Дополнение Empire of the Skies к стратегии Anno 1800 уже доступно игрокам для покупки и владения в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store. Подписчики сервиса Ubisoft+ тоже получили возможность ознакомиться с новым контентом.