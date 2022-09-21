Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Градостроительная стратегия Anno 1800 получила DLC с дирижаблями
Это уже одиннадцатое дополнение. Похвально.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания Ubisoft объявила о выпуске одиннадцатого дополнения для своей градостроительной стратегии Anno 1800, посвящённого эпохе индустриализации. Сам DLC получил название Empire of the Skies, это второе обновление четвёртого сезона Anno 1800, а до конца года должно ещё выйти расширение New World Rising.

реклама

В дополнении Empire of the Skies, которое стало доступным владельцам сезонного пропуска автоматически, игроки смогут заняться изучением неба в своих поселениях с помощью дирижаблей и самолётов. Для строительства летающих машин придётся освоить производство алюминия и гелия. В описании к апдейту указывается, что воздухоплавательные конструкции помогут не только при мирном строительстве, но также для быстрой перегруппировки войск.

В расширении Empire of the Skies также будет доступен сюжетный сценарий Clash of Couriers, в котором обычные корабли пропадут. Но зато у службы доставки появится возможность воспользоваться дирижаблями.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Дополнение Empire of the Skies к стратегии Anno 1800 уже доступно игрокам для покупки и владения в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store. Подписчики сервиса Ubisoft+ тоже получили возможность ознакомиться с новым контентом.

#ubisoft #anno 1800
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft будет продавать свои AAA-игры за $70 и считает, что это станет нормой
Ubisoft планирует создавать игры с определённой идеей, а не угождать всем без разбора
Джеймс Кэмерон доволен ходом работы над игрой Avatar Frontiers of Pandora
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
287
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
19
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
17
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
24
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
26
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Высокос
14:39
Прикольно написал! Чего вы агритесь то!?)))
Ястребы против страусов – санкции ЕС трещат по швам в ожидании холодной зимы без угля и газа из РФ
Вежливый Krab
14:39
тут нечего думать. раха собирала орду по периметру почти год. понятно что на первом этапе что то захватила. но сейчас уже перегрупируется даже из тех территорий которые в 2014 захвачены были и получае...
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
OgoGoLog
14:38
"о херсонском котле" Это который от конрнаступа должен был образоваться? Разве он не захлебнулся когда дамбу в Кривом Роге прорвало и запчасти для наступателей в больницах Николаева не кончились?
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
ronoho
14:37
С точки зрения международного права ссср имеет право уничтожать проявления нацизма где бы он не появился. А рф единственная законная наследница ссср. так что...
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
Alex TOPMAN
14:36
СуперПи 32м за 2 сек. и дальше в том же духе - это ЛоЛ. Автор - внимательнее.
Российский оверклокер вошел в мировой топ различных бенчмарков для 5800X3D и 6800XT
eds
14:36
Меня другое смущает, если видеокарту с 12GB памяти назвали 4080, то что тогда будет 4070, опять 8GB карта? Какая-то нездоровая тенденция: 2016 - GTX 1070 8GB 2018 - RTX 2070 8GB 2020 - RTX 3070 8GB 20...
Palit представила модели GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080 серий GameRock и GamingPro
Вежливый Krab
14:35
шеша есть для тебя вариант откосить.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Вежливый Krab
14:34
раха входит в последний этап развала империи. а ты говоришь плохо.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Bernigan
14:32
А это у нас видать любитель лесенок, т к замыливание будет с любым сглаживанием. Я бы лучше включил такое сглаживание, которое ещё и фпс прибавляет
GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
OgoGoLog
14:32
"урок-рецидивистов, насильников, убийц, садистов и канибалов" Чел, ты бы прочитал кого и с какими статьями брали, прежде чем сюда высеры свои строчить. А по какому закону к столбам на Украине привязыв...
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем