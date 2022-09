Игра выйдет уже через месяц.

Разработчики из тайваньской Acme Gamestudio определились с датой релиза Asterigos: Curse of the Stars — ролевого экшена, вдохновлённого мифами Древней Греции и Рима. Проект должен появиться в продаже 11 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Все желающие также могут скачать демоверсию в магазине Steam.

Действие Asterigos: Curse of the Stars происходит в вымышленном городе Афес, в который пришло проклятие. Главной героине Хильде придётся разобраться в причинах произошедшего и найти своего пропавшего отца.

«Раскройте давно забытые секреты и пройдите по скрытым тропам необычайного мира. В нем вас ждут волнующие бои, замысловатые карты и удивительные места. Наслаждайтесь захватывающей историей, в которой важен каждый шаг. Геймплей сочетает элементы souls-like с более лёгкой, динамичной системой сражений, порождая новый взгляд на современные ролевые игры, сохранив гармоничный баланс между сложностью и детально проработанным миром», — гласит официальное описание игры.

Игрокам в Asterigos: Cruse of the Stars предстоит сразиться с более чем 60 врагами и 22 боссами в основной сюжетной кампании и дополнительных заданиях. Ещё здесь будет более 100 коллекционных предметов, нелинейная история и завязанная на комбинировании разных стилей боевая система.

Asterigos: Cruse of the Stars можно будет купить в российском Steam за 1199 рублей — столько будет стоить базовая версия. За издание Deluxe уже попросят 1599 рублей, а за Ultimate — 1999 рублей. Если игрок решит прикупить самую дорогую версию, то в дополнение к копии игры он там найдёт цифровой артбук, саундтрек и бесплатный доступ к дополнению Call of Paragons. Последнее должно выйти только в 2023 году.

Asterigos: Curse of the Stars со старта будет поддерживать технологию производительности FSR 2.0 от AMD.