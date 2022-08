Это было лишь вопросом времени.

Ровно неделю назад состоялся релиз Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка, создавшего культ имени себя с целью выполнения необходимых ему задач. Проект некоторое время был лидером продаж в Steam, и было очевидно, что новинка вскоре отчитается о внушительных показателях проданных копий. Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня авторы из Massive Monster вместе с издательством Devolver Digital сообщили, что в Cult of the Lamb сыграли более миллиона человек.

Жизнь игры на этом не заканчивается: девелоперы будут выпускать обновления, исправлять ошибки и многое другое. А вот надолго ли у геймеров хватит «запала» на данный продукт, вопрос хороший.