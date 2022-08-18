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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Свыше миллиона игроков уже опробовали Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка
Это было лишь вопросом времени.
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Ровно неделю назад состоялся релиз Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка, создавшего культ имени себя с целью выполнения необходимых ему задач. Проект некоторое время был лидером продаж в Steam, и было очевидно, что новинка вскоре отчитается о внушительных показателях проданных копий. Так оно, в общем-то, и случилось: сегодня авторы из Massive Monster вместе с издательством Devolver Digital сообщили, что в Cult of the Lamb сыграли более миллиона человек.

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Жизнь игры на этом не заканчивается: девелоперы будут выпускать обновления, исправлять ошибки и многое другое. А вот надолго ли у геймеров хватит «запала» на данный продукт, вопрос хороший.

#cult of the lamb
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