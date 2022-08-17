Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сиквел Tales from the Borderlands может выйти в конце октября — утечка
Вполне себе правдоподобная утечка.
анонсы и реклама
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Есть такая народная геймерская примета: если о каком-то проекте начинают появляться максимально правдоподобные слухи, то с высокой долей вероятностью они таки являются правдой, и её подтверждение уже не за горами. Сегодня, например, в очередной раз отличился Amazon, на котором внимательные пользователи обнаружили страничку New Tales from the Borderlands — сиквела успешной и очень тепло принятой в своё время игры от почившей, но теперь уже возрождённой Telltale Games.

реклама

На данной страничке, в частности, помимо изображения обложки версии игры для PlayStation 5 красовалась и дата выхода — 21 октября текущего года. Учитывая, что изначально сиквел Tales from the Borderlands был анонсирован в апреле этого года с планом по его выпуску до конца 2022-го, то данная информация звучит вполне правдоподобно.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Никакой информации по данному проекту, впрочем, пока нет: неизвестны ни действующие лица, ни базовые детали сюжета, ни сеттинг. Всему, как говорится, своё время.

#tales from the borderlands #new tales from the borderlands
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Gearbox трудится над новой Tales from the Borderlands, релиз должен состояться в этом году
Сиквел Tales from the Borderlands получил возрастной рейтинг в Сингапуре — похоже, презентация игры уже не за горами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
85
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
40
Почему тестировщики не любят AMD
239
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
42
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
56
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
28
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
59

Сейчас обсуждают

Test Test
20:39
Совершенно верно, но правилом хорошего тона будет более понятно указывать скорость передачи данных накопителя именно в байтах.
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
ptlrkptt
20:39
бедный чел ... он наверное войдёт в историю человечества если будет всю жизнь искать этот HDD
Британец, потерявший на свалке 7500 биткоинов, разработал целый план по их поиску
wwr222
20:37
Это у тебя от контузии. Сочувствую.
Почему тестировщики не любят AMD
wolfire
20:36
значит нфс покажут в конце сентября щас скажу дату это будет 29 сентября ставлю на черное 29
Новая презентация ремейка Dead Space пройдёт в конце сентября — авторитетный инсайдер
wolfire
20:35
игруха то не выстрелила как я понял или там всё есть что обещали?
Сиквел Tales from the Borderlands может выйти в конце октября — утечка
wolfire
20:34
окулус - кто это название придумал? кто эти люди? что они делают на нашей земле
Роскомнадзор потратит 57,7 миллионов рублей на разработку системы «Окулус» для поиска запрещённой информации в рунете
wwr222
20:33
Я про них обзоры не видел. А от Интела греются очень сильно.
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
ptlrkptt
20:32
нормальные люди не утилизируют людей
Почему тестировщики не любят AMD
Максим Максимов
20:32
Консерваху схлопнуло,получается)))
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
Эовейн Триада
20:29
В России. Уровень жизни очень сильно взлетел за последнии годы. На всё хватает, и не нужны большие деньги для житухи как в Европе то, можно не пахать, а жить.
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем