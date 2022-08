Вполне себе правдоподобная утечка.

Есть такая народная геймерская примета: если о каком-то проекте начинают появляться максимально правдоподобные слухи, то с высокой долей вероятностью они таки являются правдой, и её подтверждение уже не за горами. Сегодня, например, в очередной раз отличился Amazon, на котором внимательные пользователи обнаружили страничку New Tales from the Borderlands — сиквела успешной и очень тепло принятой в своё время игры от почившей, но теперь уже возрождённой Telltale Games.

реклама

На данной страничке, в частности, помимо изображения обложки версии игры для PlayStation 5 красовалась и дата выхода — 21 октября текущего года. Учитывая, что изначально сиквел Tales from the Borderlands был анонсирован в апреле этого года с планом по его выпуску до конца 2022-го, то данная информация звучит вполне правдоподобно.

Никакой информации по данному проекту, впрочем, пока нет: неизвестны ни действующие лица, ни базовые детали сюжета, ни сеттинг. Всему, как говорится, своё время.