У франшизы, как считает Sony, нет внятных конкурентов. Другие этого мнения не разделяют

Формально сделка по оформлению перехода Activision Blizzard в собственность игрового крыла Microsoft ещё не завершена, а окончательно данный вопрос компании планируют закрыть до следующего лета. Тем не менее, некоторые проблемы при достижении данного соглашения всё-таки могут возникнуть. Дело в том, что столь серьёзную сделку необходимо одобрить на уровне антимонопольных органов в нескольких наиболее крупных с точки зрения игрового рынка государствах, и, похоже, одной из причин, по которым сделка будет «тормозиться», станет Sony. Вернее, её интересы.

реклама

Так, бразильский антимонопольный регулятор получил письменные комментарии нескольких компаний касательно сделки между Microsoft и Activision. И единственным негативным из них оказался комментарий Sony. По мнению представителей компании, Call of Duty — сверхпопулярная франшиза, к которой никто не в состоянии создать полноценного конкурента. Более того, Call of Duty настолько популярна, что становится одним из критериев при выборе геймерами тех или иных игровых консолей. Таким образом, если Activision Blizzard перейдёт под контроль Microsoft, а та сделает Call of Duty эксклюзивной для своих платформ, то у Sony начнутся проблемы. Чтобы доказать, что Call of Duty является одним из основных источников прибыли PlayStation из числа игр от сторонних компаний, Sony предоставила бразильскому регулятору соответствующую документацию. По понятным причинам, обнародована она не была.

Стоит отметить, что другие компании не разделяют пессимизма Sony. Так, Ubisoft в том же комментарии для бразильского регулятора заявила, что Activision не имеет уникальных игр без конкурентов: число геймеров хоть и велико, но не бесконечно, и их свободное время, в свою очередь, тоже ограничено, и разработчикам игр необходимо за него бороться.

Riot Games уверена, что прямыми конкурентами Call of Duty являются игры серии Battlefield, а также отдельно Apex Legends, Rainbow Six Siege, CSGO и другие. Аналогичного мнения придерживаются и в Bandai Namco с Google. Иными словами, Sony в данном вопросе пребывает в гордом одиночестве.