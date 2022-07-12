Cuphead обрела огромную любовь в геймерском сообществе, поэтому когда разработчики наконец-то соизволили выпустить для неё долгожданное контентное дополнение The Delicious Last Course, успех был предначертан. Так оно и случилось: сегодня представители студии сообщили, что дополнение стало «платиновым», то есть, его тираж превысил отметку в один миллион экземпляров. Релиз аддона, напомним, состоялся 30 июня.
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Примечательно во всей этой истории то, что дополнение разлетелось миллионным тиражом быстрее, чем это в своё время удалось оригинальной Cuphead.
Отметим, что в The Delicious Last Course любителей «чашечек» ждёт новая сюжетная линия в новой локации, знакомство с новым главным героем, сражения с боссами и уйма других приключений. Дополнение получило 96-процентный пользовательский рейтинг в Steam.