На днях стало известно, что Мэри ДеМарл, трудившаяся в качестве ведущего сценариста Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, перешла в студию BioWare на должность ведущего нарративного директора. Как известно, BioWare сейчас трудится над несколькими крупными проектами, включая новые части серий Mass Effect и Dragon Age, однако до сегодняшнего дня не было известно, над чем конкретно будет трудиться госпожа ДеМарл. Теперь завеса над этой тайной приподнята.

Как сообщил геймдиректор новой Mass Effect Майкл Гэмбл, ДеМарл будет заниматься сюжетной составляющей проекта. На талант ДеМарл в BioWare возлагают большие надежды, однако у геймеров, игравших в Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, наверняка могут возникнуть справедливые и очевидные вопросы.

Как бы то ни было, релиз следующей Mass Effect — это дело даже не среднесрочной перспективы, так что времени на адаптацию у ДеМарл предостаточно. Первым делом BioWare должна выпустить Dragon Age Dreadwolf — а именно такой подзаголовок теперь имеется у следующей части данной культовой серии фэнтезийных ролевых игр.