Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сценарист Marvel’s Guardians of the Galaxy и Deus Ex Mankind Divided будет работать над новой Mass Effect
Данные проекты строго поляризующие.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming уже за 40 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100 c началом
3070 Ti MSI за 60 тр - успей заказать
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

На днях стало известно, что Мэри ДеМарл, трудившаяся в качестве ведущего сценариста Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, перешла в студию BioWare на должность ведущего нарративного директора. Как известно, BioWare сейчас трудится над несколькими крупными проектами, включая новые части серий Mass Effect и Dragon Age, однако до сегодняшнего дня не было известно, над чем конкретно будет трудиться госпожа ДеМарл. Теперь завеса над этой тайной приподнята.

реклама

Как сообщил геймдиректор новой Mass Effect Майкл Гэмбл, ДеМарл будет заниматься сюжетной составляющей проекта. На талант ДеМарл в BioWare возлагают большие надежды, однако у геймеров, игравших в Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, наверняка могут возникнуть справедливые и очевидные вопросы.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Как бы то ни было, релиз следующей Mass Effect — это дело даже не среднесрочной перспективы, так что времени на адаптацию у ДеМарл предостаточно. Первым делом BioWare должна выпустить Dragon Age Dreadwolf — а именно такой подзаголовок теперь имеется у следующей части данной культовой серии фэнтезийных ролевых игр.

#bioware
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Студия ведущего разработчика Mass Effect занята производством высокобюджетной игры с упором на сюжет и персонажей
Экс-руководитель BioWare признал, что The Witcher 3 в своё время превзошла Dragon Age Inquisition
Новая Dragon Age получила официальный подзаголовок Dreadwolf
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
17
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
44
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
81
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
43
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
30
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
5
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
13

Сейчас обсуждают

Rashid
00:59
США это не раса. Это прежде всего миропорядок. Индиец и китаец живущий в США становятся американцами. Как и русские кстати
Китай разработал новый план создания операционной системы вместо Windows
Анатолий Павлюшин
00:38
Посмотрим, что ты скажешь, когда они Львов себе заберут, умник...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
VRoman
00:38
**50 вообще должны быть по 120. Ну 150 с учётом инфляции. В 2016м 950 и в 2017м 1050 по $100 брал для офиса. Тогда их было легко ниже MSRP найти.
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
СлаваУкраини!
00:05
больше минусов рашнбыдло, жить вы лучше не станете)
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
Муж_ЗАГЛOTA
00:02
рукожопый самоделкин похвалил себе подобного !
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
Муж_ЗАГЛOTA
00:01
так кореша обижать!
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
Муж_ЗАГЛOTA
23:56
гоблины ОКРАИНЫ, ни минуты прожить не в силах без такой замечательной работы! Любовь к данной работе у вас, так и прет со всех щелей!
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
Нешешбек
23:56
перепились, перетрахались.. - а девочки то были?
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться на фоне падения интереса к майнингу Эфира
Userthem
23:55
Это все равно, что сравнивать ryzen 7 5800x и ryzen 9 5900x : для игр, между ними разница в 1-5fps, что можно выразить как погрешность тестов. Разница будет заметна через пару лет, когда и другие комп...
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
Алексей Обухов
23:51
Да, я взял 6600)
Топ 5 видеокарт с Aliexpress по моему мнению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем