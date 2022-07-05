На днях стало известно, что Мэри ДеМарл, трудившаяся в качестве ведущего сценариста Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, перешла в студию BioWare на должность ведущего нарративного директора. Как известно, BioWare сейчас трудится над несколькими крупными проектами, включая новые части серий Mass Effect и Dragon Age, однако до сегодняшнего дня не было известно, над чем конкретно будет трудиться госпожа ДеМарл. Теперь завеса над этой тайной приподнята.
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Как сообщил геймдиректор новой Mass Effect Майкл Гэмбл, ДеМарл будет заниматься сюжетной составляющей проекта. На талант ДеМарл в BioWare возлагают большие надежды, однако у геймеров, игравших в Deus Ex Mankind Divided и Marvel’s Guardians of the Galaxy, наверняка могут возникнуть справедливые и очевидные вопросы.
Как бы то ни было, релиз следующей Mass Effect — это дело даже не среднесрочной перспективы, так что времени на адаптацию у ДеМарл предостаточно. Первым делом BioWare должна выпустить Dragon Age Dreadwolf — а именно такой подзаголовок теперь имеется у следующей части данной культовой серии фэнтезийных ролевых игр.