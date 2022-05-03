Что тут скажешь...

Cyberpunk 2077 может похвастать качественной русской локализацией, к работе над которой привлекли целую армию профессиональных актёров. На дополнительный контент этот факт, по всей видимости, распространяться не будет: сегодня актриса озвучки Юлия Горохова, подарившая свой голос Ви-девушке, в своём Telegram-канале сообщила, что больше прямых трансляций по Cyberpunk 2077, равно как и DLC, в «их» (видимо, актёров) исполнении не будет.

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CD Projekt RED пока не прокомментировала данную информацию, поэтому не исключено, что игровые издания как-то неправильно поняли слова Юлии Гороховой. Это как раз тот случай, когда хотелось бы, чтобы слух не подтвердился.

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Впрочем, учитывая тот факт, что CD Projekt отказалась до лучших времён продавать свои продукты в России, легальным способом приобрести дополнения к Cyberpunk 2077 у нас всё равно бы не вышло. А заниматься озвучкой для региона только для того, чтобы гордым пиратам комфортнее игралось — это не по-капиталистически.