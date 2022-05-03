Cyberpunk 2077 может похвастать качественной русской локализацией, к работе над которой привлекли целую армию профессиональных актёров. На дополнительный контент этот факт, по всей видимости, распространяться не будет: сегодня актриса озвучки Юлия Горохова, подарившая свой голос Ви-девушке, в своём Telegram-канале сообщила, что больше прямых трансляций по Cyberpunk 2077, равно как и DLC, в «их» (видимо, актёров) исполнении не будет.
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CD Projekt RED пока не прокомментировала данную информацию, поэтому не исключено, что игровые издания как-то неправильно поняли слова Юлии Гороховой. Это как раз тот случай, когда хотелось бы, чтобы слух не подтвердился.
Впрочем, учитывая тот факт, что CD Projekt отказалась до лучших времён продавать свои продукты в России, легальным способом приобрести дополнения к Cyberpunk 2077 у нас всё равно бы не вышло. А заниматься озвучкой для региона только для того, чтобы гордым пиратам комфортнее игралось — это не по-капиталистически.