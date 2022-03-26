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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Activision собирается подготовить ремастеры классических частей Call of Duty
Сейчас бы в век ремастеров не делать ремастеры всего подряд.
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Мы уже давно смирились с тем, что современная высокобюджетная игровая индустрия примерно наполовину представляет собой «ремастеринг», «переосмысление» и прочие ремейки хорошо забытых старых проектов. Тенденция меняться в сторону оздоровления геймдева даже не думает, о чём свидетельствует свежая утечка информации от инсайдера RalphsValve, гласящая, что Activision как минимум рассматривает возможность подготовки обновлённых версий классических частей серии Call of Duty.

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Согласно информации инсайдера, Activision хочет выпустить ремастеры Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty World at War. Вдобавок издатель подумывает о том, чтобы обеспечить на гибридной консоли Nintendo Switch релиз обновлённой версии Call of Duty 4 Modern Warfare.

Если верить инсайдеру, то данное решение связано с тем, что существует высокая вероятность пропуска свежей Call of Duty релиза в этом году — впервые за долгие годы. Вот чтобы восполнить временную «недостачу» новых игр серии, и готовятся ремастеры классики.

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Насколько масштабными будут работы по «ремастеризации», неизвестно. Стоит отметить, что хоть данная информация, учитывая время, в котором мы живём, звучит правдоподобно, но всецело доверять ей, как и любому другому слуху, не стоит. Просто «звоночек» — в данном случае весьма тревожный.

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