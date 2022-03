Сейчас бы в век ремастеров не делать ремастеры всего подряд.

Мы уже давно смирились с тем, что современная высокобюджетная игровая индустрия примерно наполовину представляет собой «ремастеринг», «переосмысление» и прочие ремейки хорошо забытых старых проектов. Тенденция меняться в сторону оздоровления геймдева даже не думает, о чём свидетельствует свежая утечка информации от инсайдера RalphsValve, гласящая, что Activision как минимум рассматривает возможность подготовки обновлённых версий классических частей серии Call of Duty.

Согласно информации инсайдера, Activision хочет выпустить ремастеры Call of Duty, Call of Duty 2 и Call of Duty World at War. Вдобавок издатель подумывает о том, чтобы обеспечить на гибридной консоли Nintendo Switch релиз обновлённой версии Call of Duty 4 Modern Warfare.

Если верить инсайдеру, то данное решение связано с тем, что существует высокая вероятность пропуска свежей Call of Duty релиза в этом году — впервые за долгие годы. Вот чтобы восполнить временную «недостачу» новых игр серии, и готовятся ремастеры классики.

Насколько масштабными будут работы по «ремастеризации», неизвестно. Стоит отметить, что хоть данная информация, учитывая время, в котором мы живём, звучит правдоподобно, но всецело доверять ей, как и любому другому слуху, не стоит. Просто «звоночек» — в данном случае весьма тревожный.