Это серия партийных ролевых игр. Не путать с «Героями» в той же вселенной.

Величие франшизы Might and Magic осталось в далёких 1990-х, и, кажется, ничто уже не может изменить этот статус, а попытки Ubisoft воспроизвести что-то похожее на культовые MM6 и MM7 оказываются тщетными. Но оставлять их компания, по всей видимости, не собирается. Так, в разделе вакансий Ubisoft появилась позиция старшего бренд-менеджера в шанхайском подразделении компании, которая будет отвечать за новую AAA-игру в культовой серии RPG.

Согласно описанию вакансии, бренд-менеджер встанет во главе команды, которая будет заниматься «переосмыслением» этой одной из крупнейших фэнтезийных франшиз в истории видеоигр. Что Ubisoft понимает под «переосмыслением», вопрос хороший и, если признаться, вызывающий неподдельную тревогу. Никаких подробностей в разделе вакансий указано не было.

Напомним, что серия Might and Magic существует уже больше 35 лет, а последнее творение во франшизе — Might and Magic X Legacy — вышло в 2014 году. Игра не получила особого признания и, казалось, что после этого серию тихонько похоронят. Но, видимо, Ubisoft считает, что современное поколение геймдевелоперов ещё способно создавать шедевры. К сожалению для Ubisoft, Might and Magic — это серия, своим именем обязывающая к шедевральности; второсортность для неё смертельна. И это надо понимать.