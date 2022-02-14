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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft готовит AAA-переосмысление серии Might and Magic
Это серия партийных ролевых игр. Не путать с «Героями» в той же вселенной.
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Величие франшизы Might and Magic осталось в далёких 1990-х, и, кажется, ничто уже не может изменить этот статус, а попытки Ubisoft воспроизвести что-то похожее на культовые MM6 и MM7 оказываются тщетными. Но оставлять их компания, по всей видимости, не собирается. Так, в разделе вакансий Ubisoft появилась позиция старшего бренд-менеджера в шанхайском подразделении компании, которая будет отвечать за новую AAA-игру в культовой серии RPG.

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Согласно описанию вакансии, бренд-менеджер встанет во главе команды, которая будет заниматься «переосмыслением» этой одной из крупнейших фэнтезийных франшиз в истории видеоигр. Что Ubisoft понимает под «переосмыслением», вопрос хороший и, если признаться, вызывающий неподдельную тревогу. Никаких подробностей в разделе вакансий указано не было.

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Напомним, что серия Might and Magic существует уже больше 35 лет, а последнее творение во франшизе — Might and Magic X Legacy — вышло в 2014 году. Игра не получила особого признания и, казалось, что после этого серию тихонько похоронят. Но, видимо, Ubisoft считает, что современное поколение геймдевелоперов ещё способно создавать шедевры. К сожалению для Ubisoft, Might and Magic — это серия, своим именем обязывающая к шедевральности; второсортность для неё смертельна. И это надо понимать.

#ubisoft
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С добрым утром, юбики! ;) Можно также попробовать переосмыслить диггера и Montezuma's revenge. ;)
Ubisoft готовит AAA-переосмысление серии Might and Magic
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