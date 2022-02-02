Последний раз мы слышали о суперзлодейском кооперативном боевике Suicide Squad Kill the Justice League в декабре в рамках The Game Awards 2021. Разработчики из Rocksteady нечасто делятся подробностями своего творения, поэтому в игровом сообществе из-за этого закономерно возникают волнения. И вот, как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на близкие к разработчикам источники, запуск Suicide Squad Kill the Justice League был отложен и теперь состоится только в 2023 году.
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По всей видимости, официальное подтверждение данной информации последует уже в самое ближайшее время. В качестве косвенного доказательства её правдивости можно привести разве что финансовый отчёт издательства Warner Bros. Interactive Entertainment, в котором руководство компании не упомянуло Suicide Squad Kill the Justice League как запланированную к релизу в этом году игру.
Напомним, что в Suicide Squad Kill the Justice League нам предстоит возглавить суперзлодейский Отряд Самоубийц и уничтожить Лигу Справедливости, разумом членов которой завладел Брейниак. Проект подразумевается как
некстгенный игра текущего поколения, то есть, выйдет на PC и консолях PlayStation 5 и Xbox Series.