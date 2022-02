Ждём официального подтверждения. Или опровержения.

Последний раз мы слышали о суперзлодейском кооперативном боевике Suicide Squad Kill the Justice League в декабре в рамках The Game Awards 2021. Разработчики из Rocksteady нечасто делятся подробностями своего творения, поэтому в игровом сообществе из-за этого закономерно возникают волнения. И вот, как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на близкие к разработчикам источники, запуск Suicide Squad Kill the Justice League был отложен и теперь состоится только в 2023 году.

По всей видимости, официальное подтверждение данной информации последует уже в самое ближайшее время. В качестве косвенного доказательства её правдивости можно привести разве что финансовый отчёт издательства Warner Bros. Interactive Entertainment, в котором руководство компании не упомянуло Suicide Squad Kill the Justice League как запланированную к релизу в этом году игру.

