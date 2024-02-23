Разработчики, помогли вам блокировки по IP белорусских и российских игроков?

Случилось предельно ожидаемое событие: компания Warner Bros. Discovery в лице его финансового директора Гуннара Виденфельса дала понять, что кооперативный экшен Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдал ожиданий издателя. Правда, топ-менеджер WB Discovery не уточнил, о каких продажах на данный момент идёт речь.

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Аналитики сходятся во мнении, что неудачный релиз крупного проекта от Rocksteady Studios повлечёт за собой снижение финансовых показателей всего игрового подразделения Warner Bros. Discovery в 2024 году по сравнению с предыдущим. В 2023-м деньги приносила успешная Hogwarts Legacy, которая сумела и вовсе стать самой продаваемой игрой года, опередив многие успешные проекты.

Напомним, релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоялся 2 февраля 2024 года. На момент написания данного материала у кооперативного экшена набралось 80 % рейтинга в Steam, люди оставили свыше 4,2 тысячи обзоров. А ещё издательство Warner Bros. Games посчитало «классной идеей» не пускать в игру людей с IP-адресами из РБ и РФ — даже если они её купили обходными путями со сменой региона своего Steam-аккаунта.