А 22 миллиона копий Hogwarts Legacy — это так, «случайность».

Компания Warner Bros. Discovery намерена изменить стратегию своего игрового подразделения — соответствующую информацию опубликовал руководитель филиала Джей Би Перретт. Он дал понять, что Warner Bros. увеличит активность в направлениях, которые в компании считают наиболее перспективными для роста. Данная мера гарантированно коснётся сервисных, мобильных и условно-бесплатных игр. По мнению руководства, их выпуск поможет компании получать более стабильных доход.

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Ещё одно решение Warner Bros. Discovery в отношении игрового подразделения — это снизить волантильность игрового подразделения и выпустить по крайней мере несколько мобильных и условно-бесплатных игр по своим основным игровым сериям. Уже известно, что до конца 2024 года выйдет несколько таких проектов.

WB Games продолжит инвестировать в игры-сервисы, считая это хорошей идеей. Она будет давтаь деньги на развитие тех проектов, которые продолжают вызывать интерес у геймеров на протяжении длительного периода. Но здесь руководство Warner Bros. Discovery поспешило отметить, что смена стратегии вовсе не означает, что компания перестанет работать над масштабными проектами.

Джей Би Перретт считает, что 22 миллиона проданных копий Hogwarts Legacy — исключение, а не продуманный план по выпуску «игры мечты». Он также убеждён, что провальный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League — это именно стечение обстоятельств на «нестабильном рынке консольных игр». Про качество исполнения этого провального экшена топ-менеджер говорить не стал — видимо, не считая это ключевой причиной неудачи.

Напомним, чуть ранее Warner Bros. Discovery признала, что Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий компании.