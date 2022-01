Скины ведь легче делать, но не новую игру.

Компания Ubisoft приняла решение продлить поддержку сетевого экшена For Honor на шестой год. Новый сезон контента получил название Lost Horizons, его запуск намечен на 17 марта. В течение следующих 12 месяцев игра будет получать множество нового контента, балансные правки, а также технические патчи для улучшения производительности и стабильности игрового клиента.

Дорожная карта шестого года для For Honor сформирована по довольно предсказуемым лекалам. Будет четыре сезона со своими боевыми пропусками, появятся новые механики и группы героев.

Так, с началом Lost Horizons в For Honor появится новая группа героев — Странники. Первым их представителем станет отважная Пиратка, которая должна появиться ещё до начала шестого года. Ещё два странника появятся в других сезонах игры.

Ещё разработчики придумали для For Honor новый вид персонализации героев — геройские облики. Они смогут полностью изменить отображение не только самого бойца, но и всех предметов его экипировки. С каждым новым сезоном в игре будет появляться по одному геройскому облику, но авторы пообещали никак не корректировать под них даже мелкие геймплейные элементы (анимации, например).

Что до Пиратки, первого Странника, то она появится в For Honor с 27 января. Сначала её можно будет купить только за реальные деньги в комплекте с внутриигровыми бонусами, но уже с 10 февраля персонажа разрешат разблокировать за 10 тысяч стали.

Наконец, с 27 января в For Honor стартует особое событие The Pirates of the Aurora с бесплатным боевым пропуском.