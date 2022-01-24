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Новости Software Игнатий Колыско
Ubisoft продлила поддержку сетевого экшена For Honor на шестой год
Скины ведь легче делать, но не новую игру.
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Компания Ubisoft приняла решение продлить поддержку сетевого экшена For Honor на шестой год. Новый сезон контента получил название Lost Horizons, его запуск намечен на 17 марта. В течение следующих 12 месяцев игра будет получать множество нового контента, балансные правки, а также технические патчи для улучшения производительности и стабильности игрового клиента.

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Дорожная карта шестого года для For Honor сформирована по довольно предсказуемым лекалам. Будет четыре сезона со своими боевыми пропусками, появятся новые механики и группы героев.

Так, с началом Lost Horizons в For Honor появится новая группа героев — Странники. Первым их представителем станет отважная Пиратка, которая должна появиться ещё до начала шестого года. Ещё два странника появятся в других сезонах игры.

Ещё разработчики придумали для For Honor новый вид персонализации героев — геройские облики. Они смогут полностью изменить отображение не только самого бойца, но и всех предметов его экипировки. С каждым новым сезоном в игре будет появляться по одному геройскому облику, но авторы пообещали никак не корректировать под них даже мелкие геймплейные элементы (анимации, например).

Что до Пиратки, первого Странника, то она появится в For Honor с 27 января. Сначала её можно будет купить только за реальные деньги в комплекте с внутриигровыми бонусами, но уже с 10 февраля персонажа разрешат разблокировать за 10 тысяч стали.

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Наконец, с 27 января в For Honor стартует особое событие The Pirates of the Aurora с бесплатным боевым пропуском.

#ubisoft #for honor
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