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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Один из геймдиректоров Cyberpunk 2077 покинул CD Projekt RED после пятнадцати лет работы
Собственно, над Cyberpunk 2077 он работал всего четыре года — до 2016-го.
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Из CD Projekt RED продолжают уходить сотрудники, ковавшие студии славу. Так, стало известно, что в начале января о своём уходе из компании сообщил Матеуш Каник, протрудившийся в коллективе более пятнадцати лет.

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В состав CD Projekt RED Каник влился в 2006 году, успев поработать в качестве одного из геймдизайнеров The Witcher. Впоследствии Каник участвовал в производстве всех основных проектов студии: The Witcher 2 Assassins of King, The Witcher 3 Wild Hunt и, наконец, Cyberpunk 2077. Над последней разработчик потрудился с 2012 по 2016 годы, после чего занял должность дизайн-директора CD Projekt RED, совмещая её с должностью геймплейного дизайнера.

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Куда он теперь держит путь, Каник не уточняет. Разработчик лишь заявил, что будет работать на фрилансе — то есть, самостоятельно выбирать, что ему интересно.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
6
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