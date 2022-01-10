Из CD Projekt RED продолжают уходить сотрудники, ковавшие студии славу. Так, стало известно, что в начале января о своём уходе из компании сообщил Матеуш Каник, протрудившийся в коллективе более пятнадцати лет.
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В состав CD Projekt RED Каник влился в 2006 году, успев поработать в качестве одного из геймдизайнеров The Witcher. Впоследствии Каник участвовал в производстве всех основных проектов студии: The Witcher 2 Assassins of King, The Witcher 3 Wild Hunt и, наконец, Cyberpunk 2077. Над последней разработчик потрудился с 2012 по 2016 годы, после чего занял должность дизайн-директора CD Projekt RED, совмещая её с должностью геймплейного дизайнера.
Куда он теперь держит путь, Каник не уточняет. Разработчик лишь заявил, что будет работать на фрилансе — то есть, самостоятельно выбирать, что ему интересно.