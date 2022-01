Собственно, над Cyberpunk 2077 он работал всего четыре года — до 2016-го.

Из CD Projekt RED продолжают уходить сотрудники, ковавшие студии славу. Так, стало известно, что в начале января о своём уходе из компании сообщил Матеуш Каник, протрудившийся в коллективе более пятнадцати лет.

реклама

В состав CD Projekt RED Каник влился в 2006 году, успев поработать в качестве одного из геймдизайнеров The Witcher. Впоследствии Каник участвовал в производстве всех основных проектов студии: The Witcher 2 Assassins of King, The Witcher 3 Wild Hunt и, наконец, Cyberpunk 2077. Над последней разработчик потрудился с 2012 по 2016 годы, после чего занял должность дизайн-директора CD Projekt RED, совмещая её с должностью геймплейного дизайнера.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Куда он теперь держит путь, Каник не уточняет. Разработчик лишь заявил, что будет работать на фрилансе — то есть, самостоятельно выбирать, что ему интересно.