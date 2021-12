Последняя геймплейная демонстрация давала понять, что это надо сделать.

Издательство Microids совместно с разработчиками из французской студии Koalabs сообщили о переносе даты релиза ПК-версии Syberia: The World Before. То есть, игра не выйдет 10 декабря, как этого все ожидали, — соответствующее заявление было сделано авторами в Twitter.

Теперь мы знаем, что ПК-версия The World Before поступит в продажу только в первом квартале 2022 года, дополнительное время авторы потратят на «полировку» проекта. На консолях Syberia: The World Before, если что, 10 декабря тоже не выйдет. Тут всё просто: версии для PlayStation и Xbox изначально планировали выпустить только в 2022 году, поэтому здесь ничего не менялось.

Ранее на этой неделе Microids и Koalabs опубликовали 15-минутный ролик с демонстрацией реального геймплея ожидаемой приключенческой игры. Мы тогда сразу обратили внимание на падение «фреймрейта» в сложных сценах с большим количеством персонажей и объектов. хочется верить, что появившееся дополнительное время разработчики потратят с пользой.

Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.