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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер сиквела культовой Flashback и новые геймплейные кадры
Выглядит слишком «олдскульно».

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Издательство Microids и разработчики из студий Microids Studio Paris и Paul Culsset представили новый геймплейный ролик приключенческого экшена Flashback 2, публикация случилась на официальном канале издания IGN в YouTube. Само видео по наполнению получилось достаточно ожидаемым: прогулки героя по разным локациям и сражения с врагами заняли практически всё отведённое время.

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Параллельно с этим журналисты издания IGN также опубликовали короткое превью приключенческого экшена с новым кадрами игрового процесса. В основном в ролике обсуждается приверженность разработчиков классике, которая в определённых ситуациях идёт на пользу, но в целом делает проект чересчур старомодным. Повторяется ситуация с ремейком System Shock.

Flashback 2 предложит игрокам погрузиться в опасный мир киберпанк, где «судьба человечества висит на волоске». Враги хотят нанести решающий удар и поработить все цивилизации Солнечной системы, и только главный герой сможет дать отпор врагу.

Разработчики второй части напоминают, что вышедший в 1992 году оригинал стал настоящим прорывом в мире экшен-игр и сумел обрести культовый статус, войдя в список 100 лучших видеоигр в истории. А сейчас Поль Куиссе, идейный вдохновитель первой Flashback, вновь предложит геймерам сыграть за Конрада Б. Харта, молодого агента ГБР (Галактического бюро расследований).

«XXII век. В объединённых мирах Солнечной системы царит покой и гармония. Но всё это оказывается под угрозой, когда коварные морфы во главе с грозным генералом Лазарусом решают подчинить себе все цивилизации.

С помощью новых союзников, в числе которых A.I.S.H.A. –легендарное оружие под управлением ИИ, Конраду предстоит найти своего давнего друга Яна и вновь пережить невероятное приключение, полное неожиданных поворотов и открытий! Захватывающий, динамичный и проработанный шутер-платформер: исследуйте мир игры, решайте головоломки и наслаждайтесь приключением!» — гласит официальное описание проекта.

Ключевые особенности Flashback 2:

  • погрузитесь в яркий мир киберпанка и исследуйте множество игровых областей (Нью-Токио, Нью-Вашингтон, джунгли и не только);
  • используйте A.I.S.H.A. – смертельно опасное оружие с боевым ИИ;
  • захватывающий, динамичный и проработанный шутер-платформер;
  • 3D-графика позволяет полностью погрузиться в игру;
  • разработчик – создатель оригинальной игры Поль Куиссе;
  • новый взгляд на легендарную игру;
  • увлекательный и проработанный экшн/шутер;
  • мощное оружие под управлением ИИ, способное адаптироваться к разным условиям;
  • научно-фантастическая вселенная, верная наследию оригинальной игры.

Релиз Flashback 2 должен состояться 16 ноября текущего года на ПК, консолях обоих поколений и Nintendo Switch. Официальная страница проекта в Steam даёт понять, что поддержки русского языка там не будет. Зато всё описание переведено, и на том спасибо.

#microids #microids studio paris #paul culsset
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Видео: геймплейный трейлер сиквела легендарной приключенческой игры Flashback
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