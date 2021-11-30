Лишь бы всё получилось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издательство Microids опубликовало у себя на канале 15-минутный ролик с демонстрацией реального геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before. Напомним, релиз проекта должен состояться уже на следующей неделе.

реклама

Видеоматериал представляет собой сборник геймплейных фрагментов из игры, демонстрирующий различные её аспекты. Тут и диалоги, и прогулки по свежему воздуху с попутной оценкой проработанности локаций, и множество персонажей, и решение головоломок, и две разные героини.

Графика получилось очень опрятной (для приключенческой игры), но падение «фреймрейта» в сложных сценах с большим количеством персонажей и объектов сложно не заметить. Похоже, что, как и в случае с третьей частью, Microids после релиза ещё долго будет улучшать техническое состояние The World Before. Главное, чтобы там не было проблем посерьёзнее.

Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

«Отправляйтесь в путешествие через континенты и время. Сыграйте за Кейт Уолкер и за Дану Роуз, раскрывая тайны, которые слишком долго оставались сокрытыми.

Исследуйте фантастический и поэтический мир Бенуа Сокаля с его захватывающими дух пейзажами и характерными персонажами.

Решайте сложные головоломки и загадки, традиционные для этой игровой саги. Погрузитесь в продуманный и захватывающий сюжет с увлекательными диалогами и небывало высокими ставками.

Наслаждайтесь симфоническим музыкальным сопровождением композитора Инона Зура (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).»

Syberia: The World Before — последняя игра, над которой работал Бенуа Сокаль. В мае текущего года он скончался после продолжительной болезни.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Приключенческая игры Syberia: The World Before должна поступить в продажу 10 декабря. Проект должен выйти в Steam, GOG и Epic Games Store.