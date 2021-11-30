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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: целых 15 минут геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before, которая выходит уже 10 декабря
Лишь бы всё получилось.
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Издательство Microids опубликовало у себя на канале 15-минутный ролик с демонстрацией реального геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before. Напомним, релиз проекта должен состояться уже на следующей неделе.

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Видеоматериал представляет собой сборник геймплейных фрагментов из игры, демонстрирующий различные её аспекты. Тут и диалоги, и прогулки по свежему воздуху с попутной оценкой проработанности локаций, и множество персонажей, и решение головоломок, и две разные героини.

Графика получилось очень опрятной (для приключенческой игры), но падение «фреймрейта» в сложных сценах с большим количеством персонажей и объектов сложно не заметить. Похоже, что, как и в случае с третьей частью, Microids после релиза ещё долго будет улучшать техническое состояние The World Before. Главное, чтобы там не было проблем посерьёзнее.

Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

«Отправляйтесь в путешествие через континенты и время. Сыграйте за Кейт Уолкер и за Дану Роуз, раскрывая тайны, которые слишком долго оставались сокрытыми.

Исследуйте фантастический и поэтический мир Бенуа Сокаля с его захватывающими дух пейзажами и характерными персонажами.

Решайте сложные головоломки и загадки, традиционные для этой игровой саги. Погрузитесь в продуманный и захватывающий сюжет с увлекательными диалогами и небывало высокими ставками.

Наслаждайтесь симфоническим музыкальным сопровождением композитора Инона Зура (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).»

Syberia: The World Before — последняя игра, над которой работал Бенуа Сокаль. В мае текущего года он скончался после продолжительной болезни.

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Приключенческая игры Syberia: The World Before должна поступить в продажу 10 декабря. Проект должен выйти в Steam, GOG и Epic Games Store.

#microids #syberia the world before #koalabs
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REY_B_
20:09
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REY_B_
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Himis
20:07
ты еще книги начни читать и всем расскажи об этом
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ev_rus
20:06
Все логично. Новую 2060 НВ правильно подтянули к 2060Супер (но с ней она конечно не сровняется). Место старой 2060 по производительности займет 3050Ти, а простая 3050 будет около того, но быстрее 1660...
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REY_B_
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Виталий Shokerxxx
20:04
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ev_rus
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