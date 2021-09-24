Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сборник Life is Strange Remastered Collection обрёл новую дату выхода — 1 февраля следующего года
Определённость — всегда приятно.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

В августе этого года разработчики Life is Strange Remastered Collection объявили о том, что их сборник не выйдет в свет в сентябре этого года и отложили релиз до начала года следующего. Поскольку «начало года» — понятие растяжимое, рано или поздно в этот вопрос было необходимо внести конкретику. Получилось «рано»: сегодня авторы сообщили, что Life is Strange Remastered Collection поступит в продажу 1 февраля.

реклама

Таким образом, пандемия и вызванные ею трудности при производстве видеоигр отодвинули релиз сборника ровно на четыре месяца. Что, конечно, не смертельно, но всё равно приятного мало.

Напомним, что в состав сборника Life is Strange Remastered Collection включены улучшенные версии первой части серии и дополнения-приквела Before the Storm. Релиз состоится на всех актуальных платформах.

#square enix #life is strange #deck nine #life is strange remastered collection
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для PC-версии NieR Automata наконец-то вышло долгожданное обновление
Пользователи Steam обрушились на NieR Automata с критикой за отсутствие обновлений
В Steam появились системные требования ремастера NieR Replicant
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
565
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
42
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
80
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
12
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
7
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
28
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
8

Сейчас обсуждают

Xenos_One
20:28
я думаю они ведут вообще разработку осей параллельно
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
b00german
20:27
Ваше воровское правление и абсолютная безнадега в отсталой России приводит малолеток в уныние и срывает башню.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Leon75
20:26
Копипаст с comss.ru - я просто фигею!!! Куда смотрит админка этого сайта????
Microsoft открыла доступ к бесплатному обновлению до Windows 11 – инструкция и подробности
Dima Viunnyk
20:18
Дибіл!
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
ахахах
20:16
один неверный шаг машин и человечество откинет жёстко назад.И пойдёт развитие опять с амёб
Китай намерен побороть игровую зависимость — соответствующее соглашение подписало более 200 крупнейших компаний
Александр Рихтюк
20:15
Подскажите, а качество звука из встроенного правого динамика совсем беда? У меня на низких частотах хрипит)
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
Evgeniy Som
20:15
Походу ты живешь в своих фантазиях. Ок, если вооружен то застрелит. или ты уже и от пуль уворачиваться научился? или твою жену или ребенка. Ты что с ними постоянно ходить будешь или они у тебя тоже пу...
Китай намерен побороть игровую зависимость — соответствующее соглашение подписало более 200 крупнейших компаний
Jack NotFound
20:13
> Работа над 12-й версией естесвенно сейчас идет в недрах M$ Да далеко не факт. Например, работа над десяткой началась через год после выхода восьмёрки, и длилась два года до релиза. ХРюшу тоже делали...
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
Alex23
20:11
Игровые консоли Xbox Series X/S подорожают с 1 октября
Максим Миронов
20:11
Вообще то есть, и много. Нет только основателя студии
Авторы Bulletstorm и Outriders уже работают над новым сетевым шутером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем