Определённость — всегда приятно.

В августе этого года разработчики Life is Strange Remastered Collection объявили о том, что их сборник не выйдет в свет в сентябре этого года и отложили релиз до начала года следующего. Поскольку «начало года» — понятие растяжимое, рано или поздно в этот вопрос было необходимо внести конкретику. Получилось «рано»: сегодня авторы сообщили, что Life is Strange Remastered Collection поступит в продажу 1 февраля.

реклама

Таким образом, пандемия и вызванные ею трудности при производстве видеоигр отодвинули релиз сборника ровно на четыре месяца. Что, конечно, не смертельно, но всё равно приятного мало.

Напомним, что в состав сборника Life is Strange Remastered Collection включены улучшенные версии первой части серии и дополнения-приквела Before the Storm. Релиз состоится на всех актуальных платформах.