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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Оригинальная приключенческая игра Life is Strange за неполных 9 лет привлекла внимание 20 миллионов человек
Релиз состоялся в январе 2015-го.

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В начале 2015 года студия Dontnod Entertainment подарила миру эпизодическое интерактивное кино/приключение под названием Life is Strange, повествующее историю подруг Макс и Хлои в городке Аркадия Бэй. Проект с самого начала получил высокие оценки критиков и простых игроков, и даже оказался вполне популярным. Убедиться в этом по прошествии без малого десяти лет можно из сегодняшней публикации разработчиков, в которой они сообщают, что Life is Strange привлекла внимание двадцати миллионов человек.

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В своё время Life is Strange получила массу наград, а также превратилась в полноценную серию: за период с 2015 по 2021 год вышли и оригинальная игра, и приквел Life is Strange Before the Storm, и сиквел Life is Strange 2, и полностью отдельная игра Life is Strange True Colors.

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В целом проекты подобного типа подтверждают тот факт, что интерактивное кино продолжает пользоваться популярностью среди современных геймеров.

#dontnod entertainment #life is strange
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