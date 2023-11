Релиз состоялся в январе 2015-го.

В начале 2015 года студия Dontnod Entertainment подарила миру эпизодическое интерактивное кино/приключение под названием Life is Strange, повествующее историю подруг Макс и Хлои в городке Аркадия Бэй. Проект с самого начала получил высокие оценки критиков и простых игроков, и даже оказался вполне популярным. Убедиться в этом по прошествии без малого десяти лет можно из сегодняшней публикации разработчиков, в которой они сообщают, что Life is Strange привлекла внимание двадцати миллионов человек.

реклама

В своё время Life is Strange получила массу наград, а также превратилась в полноценную серию: за период с 2015 по 2021 год вышли и оригинальная игра, и приквел Life is Strange Before the Storm, и сиквел Life is Strange 2, и полностью отдельная игра Life is Strange True Colors.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В целом проекты подобного типа подтверждают тот факт, что интерактивное кино продолжает пользоваться популярностью среди современных геймеров.