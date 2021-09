На протяжении более чем года PC-версия очаровательного приключения The Last Campfire от известной по No Man’s Sky студии Hello Games пребывала в Epic Games Store на правах временной эксклюзивности. Время пролетело так быстро, что мы и оглянуться не успели, и вот, на дворе уже почти конец сентября, а Hello Games объявила дату выхода The Last Campfire на других, отличных от EGS площадках — 7 октября.

Важно помнить, что в отличие от той же No Man’s Sky, героиня данной заметки — отнюдь не столь амбициозная игра. Что, впрочем, не мешает ей обладать своим шармом и сваливать наповал убойной дозой «милоты». Мы играем за крохотного Уголька, которому предстоит пройти через огромное количество препятствий на пути к своей цели — разведению Последнего Костра.

В своё время игра получила очень тёплые отзывы, так что обратить на неё внимание определённо стоит.