Что ни говори, но публичные бета-тестирования подающих (вопрос только, у кого) большие надежды проектов — это полезное мероприятие: вскрываются многие недостатки, которые в противном случае пришлось бы исправлять уже после формального релиза, жертвуя репутацией и популярностью своего творения. Вот и Turtle Rock Studios по итогам двух публичных тестов уже собрала достаточно информации и пожеланий, чтобы облагородить и улучшить свой кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood.

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Большое внимание уделят искусственному интеллекту: сейчас управляемые ИИ союзники могут стрелять и отмечать предметы, но на большее от них рассчитывать, увы, не приходится. Разработчики обещают, что к релизу «боты» станут умнее, чем в бета-версии.

Также была затронута тема болтающихся из крайности в крайность уровней сложности. По словам разработчиков, уровень «Выживший» (Survivor) сейчас до смешного прост, тогда как уровень «Кошмар» (Nightmare) запредельно сложен. Эту ситуацию к релизу поправят, приблизив оба этих уровня сложности к середине.

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Напоминаем, что релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября на всех актуальных платформах. Игра представляет собой идейную наследницу Left 4 Dead, и это уже стало одним из недостатков новинки — многие участники бета-тестирований отмечают безнадёжно устаревшую формулу игрового процесса, которая вряд ли имеет право на жизнь в 2021 году.