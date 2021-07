Космическое приключение Outer Wilds (не путать с The Outer Worlds) в своё время получило высоченные оценки критиков и восторженные отзывы пользователей. Было бы практически преступлением оставить такой проект без дополнительного контента, и вот, разработчики из Mobius Digital поведали о том, что 28 сентября игра разживётся первым и, судя по формулировке, последним дополнением под названием Echoes of the Eye. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Хотя разработчики справедливо решают оставить детали сюжета Echoes of the Eye в секрете, дабы не портить никому удовольствие от прохождения, частично подробности всё же имеются. Так, по сюжету, в Солнечной системе возникла некая необъяснимая аномалия, загадку которой и предстоит разгадать.

Outer Wilds доступна на всех ключевых платформах, так что без внимания никого не оставили.