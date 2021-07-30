Очаровательное космическое приключение Outer Wilds в сентябре получит первое дополнение
Космическое приключение Outer Wilds (не путать с The Outer Worlds) в своё время получило высоченные оценки критиков и восторженные отзывы пользователей. Было бы практически преступлением оставить такой проект без дополнительного контента, и вот, разработчики из Mobius Digital поведали о том, что 28 сентября игра разживётся первым и, судя по формулировке, последним дополнением под названием Echoes of the Eye. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Хотя разработчики справедливо решают оставить детали сюжета Echoes of the Eye в секрете, дабы не портить никому удовольствие от прохождения, частично подробности всё же имеются. Так, по сюжету, в Солнечной системе возникла некая необъяснимая аномалия, загадку которой и предстоит разгадать.
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Outer Wilds доступна на всех ключевых платформах, так что без внимания никого не оставили.
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