Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Очаровательное космическое приключение Outer Wilds в сентябре получит первое дополнение

И, скорее всего, последнее.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Космическое приключение Outer Wilds (не путать с The Outer Worlds) в своё время получило высоченные оценки критиков и восторженные отзывы пользователей. Было бы практически преступлением оставить такой проект без дополнительного контента, и вот, разработчики из Mobius Digital поведали о том, что 28 сентября игра разживётся первым и, судя по формулировке, последним дополнением под названием Echoes of the Eye. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Gigabyte очень дешево в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Хотя разработчики справедливо решают оставить детали сюжета Echoes of the Eye в секрете, дабы не портить никому удовольствие от прохождения, частично подробности всё же имеются. Так, по сюжету, в Солнечной системе возникла некая необъяснимая аномалия, загадку которой и предстоит разгадать.

реклама

Outer Wilds доступна на всех ключевых платформах, так что без внимания никого не оставили.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

outer wilds
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Очаровательное космическое приключение Outer Wilds в сентябре получит первое дополнение
+
В Marvel’s Avengers можно поиграть бесплатно до конца выходных
+
Автосимулятор Forza Motorsport 7 навсегда снимут с продажи 15 сентября
4
Демонстрация геймплея FIFA 22: улучшенный ИИ футболистов, «прокачанные» вратари и невероятная HyperMotion
1
Дополнение с Чёрной пантерой для Marvel’s Avengers выйдет в середине августа
1
State of Decay 3 создают на базе Unreal Engine 5
7

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 23
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
110
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
138
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
87
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
19
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
1
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
+

Сейчас обсуждают

Pa4an
00:55
приключение Гомно
Приключение Omno официально вышло на PlayStation, Xbox и ПК
Евгений Городков
00:40
Таких людей единицы. Большая часть и так не покупает кусок текстолита по конской цене. Не потому что не хотят. они банально не имеют таких денег.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
no_fate
00:39
В давние-давние времена, когда видеокарты предназначались в основном для игр, были у меня SLI сборки начиная с пары 7800, с четырьмя 8800 Ultra, с четырьмя 280, с парой 295, четырьмя 480, потом с четы...
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
Polar fox
00:38
Раньше интел предлагал, производительность за большие деньги, а амд продавали свои процессоры за меньший прайс, чисто потому что зен1, зен+, зен2, это по сути одна архитектура, которую просто допилива...
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
Евгений Городков
00:36
Я так понимаю что 3000-ое поколение войдет в историю как редкий товар по конским ценам для майнеров. Короче ждем 4000-ую серию.
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Gosha
00:36
Это в каком городе? За такую цену продают на разбор и з\ч.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
Иииии Ккккк
00:35
AMD core I9 7950kx
В сеть попали рендеры сокета AM5 для будущих процессоров AMD Ryzen 7000
Renegade1979
00:33
ТруЪ хомяки берут Тредрипер не-Про, в игорях вроде и нахрен не надо ни 16 ни 32, а 8 ядер минималки, для лучей. Представляю Лиза узнает, что кто-то тайком подсовывает на не-Про поддержку ЕСС, скандал,...
Успехи AMD в потребительском сегменте связаны преимущественно с ноутбуками
SMA
00:32
>Я имел в виду именно студию Убийсофта Скорее всего бояться, что откроются, наладят бизнес, и его тут же отожмут всякие яндексы, майлы или сберы (эти уже тоже в каждой дырке затычки), я бы тоже сюда б...
В российских вузах могут появиться образовательные программы в сфере киберспорта и разработки видеоигр
Анатолий Павлюшин
00:31
Не могу залогиниться в конференцию. 403 Forbidden:(
В сеть попали рендеры сокета AM5 для будущих процессоров AMD Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем