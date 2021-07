Только что французский издатель Nacon закончил собственную презентацию игр, в рамках которой нам показали новые трейлеры знакомых уже The Lord of the Rings: Gollum, Test Drive Unlimited: Solar Crown и других проектов. Не обошлось без приятных сюрпризов, но об этом ниже.

Ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Swansong был представлен на выставке Nacon новым трейлером. Ролик посвящён одному из трёх играбельных персонажей, которого зовут Галеб. Получилось, как и в случае с предыдущими роликами по игре, стильно. Релиз Vampire: The Masquerade запланирован на февраль будущего года.

Следом компания Daedalic Entertainment представила коротенький видеролик с демонстрацией геймплея The Lord of the Rings: Gollum. Нам показали разнообразие здешних локаций, экшен, акробатические приёмы героя и модельки основных действующих лиц. Игра готовится к выходу осенью будущего года.

Ad Infintum — крайне атмосферный хоррор, история которого привлекает, как минимум, благодаря своим исходным данным. Немецкий солдат возвращается домой с полей сражений Первой мировой. Выпущенный коротенький видеоролик максимально неинформативен, но зато мы знаем, что хоррор выйдет на PC и консолях в будущем году. Точной даты нет.

Если вы являетесь фанатом или просто когда-то запускали «карточную» игру Roguebook, то знайте, что в скором времени она получит первый большой патч с контентом. Сроков нет, настолько уведомили, что случится это скоро.

В раннем доступе Steam уже какое-то время (с сентября 2019 года) находится симулятор скейтбординга Session, у проекта очень хороший рейтинг в магазине — целых 86% на основании почти 6 тысяч отзывов. Разработчики симулятора готовят к выпуску обновление, которому, собственно, и посвящён следующий ролик.

Геймплей новой ролевой игры от авторов Greedfall мы отдельно уже разобрали в прошлой заметке. Сейчас же, в рамках общего материала, просто напоминаем о наличии соответствующего ролика. Проект под названием SteelRising выйдет в июне 2022-го года.

Абсолютно невостребованный у нас жанр симулятора регби представлен проектом с предельно незамысловатым названием Rugby 22. Симулятор выйдет на PC и консолях в начале будущего года. Трейлер смотрим где-то тут, неподалёку.

А вот Blood Bowl III — совсем другое дело. Вселенная Warhammer эксплуатируется по полной, для данной спортивной игры даже сюжетный режим подготовили. Именно ему посвящён новый ролик. Если увиденное вас заинтриговало, то не забудьте отметить в календаре февраль 2022-года.

Гоночная игра с болидами-мотоциклами уже готовится к своему скорому выходу, который запланирован на 19 августа. Это мы говорим о RiMS Racing, если что. Разработчики пообещали открыть предзаказы в самом ближайшем времени, а пока смотрим эффектный ролик с игровым процессом.

Раз уж заговорили о гонках, то важно будет следующим пунктом поставить трейлер WRC 10. Раллийный симулятор выйдет 2 сентября текущего года. Конкретно трейлер для выставки издателя Nacon представлял автогонщик Себастьен Лёб. Материал получился коротким, но от специфического жужжания выхлопа здешних болидов вы устанете очень быстро.

Устали от гоночных симуляторов? В портфолио Nacon есть не совсем обычный представитель этого жанра — LIFE Simulators. Речь идёт о линейке «симуляторов жизни» на все, простите за тавтологию, случаи жизни. В самом ближайшем времени мы сможем постичь азы профессии машиниста, ресторатора, владельца отеля, хирурга и архитектора. Разумеется, с поправкой на видение сотрудников студии, подконтрольной Nacon.

Rogue Lords — «рогалик» с мудрёным сюжетом, вычурными персонажами и не самой плохой картинкой. Выходит всё это добро уже 30 сентября на PC.

Помните дилогию экшенов Zeno Clash? Если вам эти проекты нравились, то спешим обрадовать анонсом Clash: Artifacts of Chaos. Игру делают всё те же чилийцы из ACE Team, если для кого-то это было важно. Новоявленный проект является спин-оффом серии. Релиз намечен на 2022-й год.

Онлайн-гонка Test Drive Unlimited: Solar Crown была представлена на трансляции кинематографическим роликом с опасными заездами на дорогих суперкарах и не только. К сожалению, это не реальный геймплейный ролик, а постыдный (хоть и очень красивый) пререндер. Выводы мы будем делать уже после демонстрации реального игрового процесса. Честно говоря, не совсем понятно, выдержит ли новый TDU конкуренцию с Forza Horizon 5. Что до представленного ролика, то в нём нам представили виртуальную копию Гонконга, который, по словам разработчиков, воссоздан здесь в масштабе «один к одному».

Приз за самый неожиданный анонс выставки по праву достался полякам из студии Teylon, которых мы знаем по действительно неплохому экшену Terminator: Resistance. Кажется, в студии работают неисправимые фанаты блокбастеров 1980-х — иначе как пояснить тот факт, что их новым проектом стал RoboCop: Rogue City. Анонс снабдили коротеньким роликом с демонстрацией работы той самой кобуры с сервоприводами для пистолета робота-полицейского.

Кажется, модель «Робокопа» каноничная, из фильма Пола Верховена 1987-го года. Фанатов этот момент в ролике тронет, гарантируем. Выход экшена запланирован на будущий год, среди целевых платформ значатся PC и консоли.