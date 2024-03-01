А ведь вселенная «Терминатора» действительно хорошо подходит для симулятора выживания.

Разработчики из компании Nacon Studio Milan совместно с издательством Milan опубликовали дебютный трейлер Terminator: Survivors — экшена с элементами выживания, действие которого происходит в знаменитой киновселенной. Проект предложит игрокам принять на себя роль выжившего и заняться исследованием открытого мира, оставшегося после Судного дня. Делать это можно как в одиночку, так и с друзьями.

реклама

В основе «выживача» Terminator: Survivors положены стандартные для проекта такого жанра механики: сбор ресурсов, постройка базы, охота и многое другое. Но в дело вмешиваются узнаваемые атрибуты вселенной. Игрок покидает своё убежище и пытается построить какое-то подобие общества в безумном мире, где всё против него, а машины стремятся избавиться от остатков человечества. Важно не только находить в окрестностях материалы и ресурсы, но также информацию и других выживших, чтобы обустроить штаб для своей группы.

Тот самый Skynet в мире Terminator: Survivors, конечно же, присутствует. Машины будут охотиться на игроков — а ведь они, как известно, ничего не чувствуют и никогда не остановятся. Игроки же смогут в свою очередь встретить знаменитых персонажей франшизы и даже оригинальных героев игры.

Важная особенность Terminator: Survivors — разнообразие оружия. «Выживастик» уже на старте предложит к изучению обширный арсенал для участия в ближнем бою и перестрелках на дистанции. Но важно помнить о мародёрах и машинах Skynet, поэтому для выполнения определённых заданий рекомендуется действовать скрытно.

«Исследуйте открытый мир и находите других выживших, а также материалы, необходимые для развития вашего штаба. Но помните: над вами нависла угроза. Внушающий ужас Терминатор всегда где-то рядом, и он ищет вас. Узнайте, что случилось в Судный день. Откройте новую сюжетную линию и попытайтесь изменить судьбу человечества.

Помогите человечеству возродиться и дайте выжившим безопасный приют на своей базе, которая станет новой колыбелью цивилизации. Сражайтесь против машин в одиночку или в многопользовательском режиме, где к вам может присоединиться до трех друзей», — гласит официальное описание проекта.

Terminator: Survivors выйдет в раннем доступе Steam 24 октября текущего года. Если вас заинтересовал данный экшен с элементами выживания, то переходите на страницу в магазине Valve для получения всех подробностей. Заявлен текстовый перевод на русский язык, в случае удачного выступления игры на PC её портируют на консоли.