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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тепло принятый публикой шутер Robocop: Rogue City получил патч с режимом «Новая игра+» и уникальным режимом сложности
Жаль, сюжетного DLC пока не видать.

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Разработчики из студии Teyon решили порадовать обладателей шутера Robocop: Rogue City выпуском важного патча, который добавил режим «Новая игра+». Но сам апдейт интересен не только данным обстоятельством — авторы приготовили кое-что ещё для своих фанатов, о чём сейчас и пойдёт речь.

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Патч исправил известные технические ошибки, добавил новый уровень сложности и, что особенно важно, внедрил режим «Новая игра+». У геймеров отныне имеется возможность повторно начать прохождение сюжетной кампании, но оставив при этом весь достигнутый в рамках предыдущего забега прогресс по прокачке и улучшениям оружия.

Кому-то может показаться, что с такими правилами «Новая игра+» не оставляет никакого вызова для игрока, но и об этом моменте Teyon позаботились. Всё дело в добавленном уникальном режиме сложности «У вас будут неприятности», который теперь считается самым. К сожалению, в заметке блога по поводу релиза патча информации о геймплейных особенностях режима «У вас будут неприятности» оставлено не было. Очевидно, что враги точно станут злее и опаснее, остальное — тонкости.

За повторное прохождение сюжетной кампании по правилам «Новая игра+» геймеры получат особую награду — золотой облик для оружия главного героя Auto-9. Интересно, когда-нибудь авторы решатся добавить золотой скин самого Робокопа?

Шутер Robocop: Rogue City поступил в продажу 2 ноября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект был тепло принят как поклонниками классической трилогии фильмов (или дилогии — зависит от вашего отношения к третьей части), так и любителями жанра. На момент написания данного материала у боевика набралось свыше 5,9 тысячи отзывов, из которых 92 % являются положительными.

«Исследуйте открытые зоны и выполняйте задания, опираясь на собственное чувство справедливости. Искать улики, проводить допросы и поддерживать общественный порядок — это лишь часть ваших ежедневных задач в полиции. Но принимайте решения осторожно: ваш выбор может определить судьбу граждан и исход миссии», — напоминают о ключевых особенностях проекта специалисты из Teyon.

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Игра предлагает примерить на себя роль культового полицейского, получеловека-полумашины, и попытаться восстановить справедливость на охваченных преступностью улицах Старого Детройта. В помощь главному герою выдали мощный Auto-9 и ещё 20 видов оружия. А ещё тут есть сила и навыки, которые можно улучшать по мере прохождения сюжетной кампании.

#teyon #robocop rogue city
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