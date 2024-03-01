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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ролевая игра GreedFall II появится в раннем доступе уже этим летом
Несмотря на порядковый номер, на деле это приквел.

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Осенью 2019 года разработчики из студии Spiders подарили любителям видеоигр свой ролевой проект GreedFall про покорение волшебного острова, на котором, согласно легенде, произрастает растение, которое может исцелить мир от смертельной эпидемии. Игра пришлась пользователям по душе, и стало понятно, что ей нужно полноценное продолжение.

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Формально GreedFall II была анонсирована в 2022 году с планом по выпуску в 2024-м. Что ж, приятно осознавать, что свои слова разработчики сдерживают: сегодня стало известно, что GreedFall II выйдет по программе раннего доступа уже летом текущего года. Проект будет распространяться как на PC (Steam), так и на консолях текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).

Хотя у новинки в названии и указан порядковый номер II, но зачем разработчики это сделали, не вполне понятно: с точки зрения сюжетной линии и повествования перед нами приквел к первой части, события которого будут разворачиваться за три года до событий оригинала.

Играть в GreedFall II мы будем за одного из представителей коренного народа Тир-Фради, силой вывезенных с родного острова и отправленного на континент захватчиков. Собственно, за счёт этого обеспечивается новый сеттинг, который будет мрачнее сеттинга оригинальной игры. Ну а насколько вторая часть франшизы будет интересной для прохождения, узнаем уже через несколько месяцев.

#nacon #spiders #greedfall 2 #greedfall ii
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