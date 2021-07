Разработчики из студии Gold Knights совместно с издательством Prime Matter опубликовали геймплейный трейлер экшена The Last Oricru, анонс которого состоялся на прошедшей выставке E3. Действие игры происходит в средневековом мире где-то в отдалённой вселенной. Восьмиминутный ролик демонстрирует все основные геймплейные аспекты The Las Oricru: от диалогов и хождений по локациям до боевых схваток с применением способностей.

реклама

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

В геймплейном видео The Last Oricru разработчики сделали важную пометку, что мы имеем дело с альфа-версией. Данный тег здесь более чем уместен, ведь записанный игровой процесс пока вызывает серьёзные вопросы. Как минимум, в визуальном плане игра выглядит необычайно устаревшей. Передвижения героя «дубовые», сцены с общением персонажей неприятно удивляют бедной лицевой анимацией, а выбор реплик в диалоге реализован так, что контекст беседы приходится хватать на лету.

реклама

В остальном же The Last Oricru перенимает самые ключевые геймплейные особенности Souls-подобных экшенов. Как положительные, так и отрицательные — со всеми этими продолжительными боями, постоянными смертями главного героя, прокачкой и так далее. Возрождение героя происходит на контрольных точках, при прокачке используется особая субстанция, взятая с поверженных врагов, а зубодробительный экшен здесь разбавляется ненавязчивыми ролевыми элементами.

реклама

По сюжету, в мире The Last Oricru главный герой оказывается в центре затяжного конфликта. Игроку нужно будет принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета, ведь у любого ключевого действия здесь обязательно будут последствия.

The Last Oricru готовится к релиза на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в следующем году. У игры имеется собственная страничка в Steam с более подробной информацией.