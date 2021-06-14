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Стартовал приём предзаказов на Age of Empires IV

Релиз, напомним, 28 октября.
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Вскоре после оглашения даты выхода Age of Empires IV в рамках E3 2021 компания Microsoft дала старт приёму предварительных заказов на данную многообещающую стратегию в реальном времени. В Steam за стандартное игры с вас попросят 2 499 рублей, что уже стало стандартным ценником на новые проекты AAA-класса. Вариант «делюкс», в состав которого войдёт дополнительный внутриигровой контент, мануал по различным боевым отрядам, а также цифровой саундтрек, обойдётся на 500 рублей дороже.

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Напомним, что в Age of Empires IV нас снова ждёт излюбленный игроками средневековый сеттинг, а само развитие нашего государства охватит период от тёмных веков до эпохи Возрождения. На старте продаж в Age of Empires IV будет доступно восемь цивилизаций со своими уникальными особенностями, и геймплей за каждую из них будет сильно отличаться от конкурентов. Проще говоря, различие между нациями не будет выражено лишь в технологических древах, уникальных отрядах и специальных бонусах.

Релиз четвёртой номерной части культовой серии запланирован на 28 октября. Все, кто оформят на новинку предварительный заказ, в благодарность получат в августе дополнение Dawn of the Dukes для Age of Empires II Definitive Edition. Естественно, ею сначала необходимо обладать.

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xbox game studios relic entertainment age of empires iv worlds edge
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JohnGrasshopper
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Ага, ща. Я в декабре искал себе 60ти, 70, уже цены подняли и карты исчезали на глазах.
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Every
11:59
Новости уже 6 дней и даже не объяснено как сократив заказ на одном заводе мощности пересекут на другой
NVIDIA сокращает поставки RTX 2060 в этом месяце, чтобы увеличить выпуск серии GeForce RTX 30
hammer.77
11:59
Пока цена в районе 45-50к не будет , можно даже в новости не вводить.
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corvus
11:58
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Groove75
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Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
MaTbZelota
11:57
Их можно брать по цене максимум в 57990р, как было на старте продаж в ДНСе. Дороже смысла вообще нет покупать эту карточку. "Наконец, самая дешёвая модель GeForce RTX 3070 Ti в магазине «Ситилинк»" ...
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Artem Technologov
11:56
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Renegade1979
11:56
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11:55
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Artem Technologov
11:55
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