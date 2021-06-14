Стартовал приём предзаказов на Age of Empires IV
Вскоре после оглашения даты выхода Age of Empires IV в рамках E3 2021 компания Microsoft дала старт приёму предварительных заказов на данную многообещающую стратегию в реальном времени. В Steam за стандартное игры с вас попросят 2 499 рублей, что уже стало стандартным ценником на новые проекты AAA-класса. Вариант «делюкс», в состав которого войдёт дополнительный внутриигровой контент, мануал по различным боевым отрядам, а также цифровой саундтрек, обойдётся на 500 рублей дороже.
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Напомним, что в Age of Empires IV нас снова ждёт излюбленный игроками средневековый сеттинг, а само развитие нашего государства охватит период от тёмных веков до эпохи Возрождения. На старте продаж в Age of Empires IV будет доступно восемь цивилизаций со своими уникальными особенностями, и геймплей за каждую из них будет сильно отличаться от конкурентов. Проще говоря, различие между нациями не будет выражено лишь в технологических древах, уникальных отрядах и специальных бонусах.
Релиз четвёртой номерной части культовой серии запланирован на 28 октября. Все, кто оформят на новинку предварительный заказ, в благодарность получат в августе дополнение Dawn of the Dukes для Age of Empires II Definitive Edition. Естественно, ею сначала необходимо обладать.
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